Danko: Zadlženie Slovenska nie je žiadny hriech ani problém

Danko odmieta, že by opatrenia boli „politickým marketingom“ pred parlamentnými voľbami. „Pripravuje sa nový štátny rozpočet na rok 2020 a odchádza minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Otvorili sme tému nových daní. Ja mám svoju víziu, ja sa nepotrebujem stále o všetkom rozprávať s Robertom Ficom (Smer-SD) alebo Bélom Bugárom (Most-Híd),“ vyhlásil Danko v súvislosti s kritikou, že o opatreniach nerokoval s koaličnými partnermi.

Podľa jeho slov napríklad v prípade potravín má Slovensko jednu z najvyšších DPH. Strana preto navrhuje zníženie DPH na 10 % na všetky potraviny. „Keď mne tu bude niekto hovoriť, že SNS narušila ceny potravín tým, že zaviedla odvod, tak to nie je pravda. Osobitný odvod nezdražil potraviny,“ ohradil sa Danko, podľa ktorého ceny potravín priebežne rastú.

Odmieta tiež kritiku, že opatrenia SNS zhoršia hospodárenie štátu. „Musíme hovoriť o investičných projektoch,“ podotkol Danko s tým, že v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o každoročnom znižovaní dane z príjmu právnických osôb. „Zadlženie Slovenskej republiky nie je žiadny hriech ani problém. Čo sa týka ale vynakladania veľkých investičných zdrojov, musí nastať dohoda, aby sa konečne stavali diaľnice, nemocnice,“ myslí si Danko. Upozornil na to, že iné vyspelé štáty Európskej únie majú vyššie zadlženie ako Slovensko. Tiež vyhlásil, že pre neho je priorita, aby sa zlepšila kvalita života ľudí. „Pre mňa je priorita nehovoriť donekonečna ľuďom, že štátu sa darí. No keď sa darí štátu, musíme znížiť dane. To je moja priorita a ja som sa ju snažil podľa mojich možností so Smerom-SD presadzovať. Keď ale niekto nepočúva, tak som urobil toto politické rozhodnutie,“ podotkol Danko v súvislosti s predstavením opatrení.

„Ja na rozdiel od opozície mám v rukách nástroje a karty. Ja mám inú víziu riadenia štátu, ako má pán Kažimír alebo Smer-SD, a keď ich presvedčím o akomkoľvek znížení daní, tak som uspel,“ doplnil Danko, podľa ktorého sa netreba obávať toho, že by narástol dlh štátu. „Aj dnes, keď chce niekto bývať v byte, musí si zobrať hypotéku a zadlžiť sa. Nedám sa strašiť nejakým deficitom,“ dodal Danko.

SNS okrem zníženia DPH na potraviny navrhuje nižšiu DPH na noviny, časopisy a periodiká, klesnúť má aj daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %. Ďalším opatrením má byť zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi, upraviť sa má i podmienka poskytovania stimulov, SNS tiež navrhuje zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa v reštauračných a stravovacích zariadeniach.