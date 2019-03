Pri turbulenciách sa počas letu z Istanbulu do New Yorku zranilo 30 ľudí

Lietadlo napokon popoludní bezpečne pristálo na Kennedyho medzinárodnom letisku, oznámili miestne úrady.

Hovorca Prístavného úradu New Yorku a New Jersey, ktorý letisko prevádzkuje, pre agentúru AP povedal, že po pristátí previezli do nemocnice 28 ľudí, z ktorých jeden mal zlomenú nohu. Podľa hasičského zboru neboli nikto zo zranených v ohrození života.

Let č. 1 spoločnosti Turkish Airlines postihli turbulencie približne 45 minút pred pristátím v New Yorku. Na letisku už na stroj typu Boeing 777 čakali desiatky sanitiek. V lietadle bolo viac než 300 cestujúcich a členov posádky.

Turecké aerolínie sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.