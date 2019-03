Blaha: Prezident má zmierovať, nie rozoštvávať spoločnosť

„Keď bola minulý rok spoločnosť rozdelená pre vraždu novinára a jeho snúbenice, prezident Kiska rozoštvával spoločnosť a 'hecoval' ľudí, aby nenávideli a rozbili vládu,“ povedal Blaha, podľa ktorého by to prezident robiť nemal bez ohľadu na názor na aktuálnu vládu. „Maroš Šefčovič má práve ten diplomatický, zmierlivý tón a to Slovensko potrebuje,“ dodal. Prezidentskú kandidátku Zuzanu Čaputovú označil za „mačku vo vreci“ a liberálnu fanatičku, ktorá podporuje aj „homosexuálne adopcie“. „Nikto o nej nevie nič, vo svojej minulosti bola iba lokálna aktivistka, ktorá sa pýši akousi skládkou,“ myslí si Blaha. Šefčovič môže podľa neho po prípadnom zvolení okamžite pôsobiť v medzinárodnej politike, kým pôsobenie Čaputovej, „lokálnej aktivistky z Pezinka“, by považoval za hanbu pre Slovensko.

„Ako kresťan katolík budem s čistým svedomím voliť Zuzanu Čaputovú, lebo Slovensko sa potrebuje nadýchnuť nádeje,“ reagoval predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič s tým, že Čaputová je veľmi dobrá kandidátka a bude veľmi dobrá prezidentka. „Nebojme sa podporiť čestnú ženu. Lebo je omnoho lepšie podporiť takúto ženu, ktorá má svoj názor, ktorý nemôže ako prezidentka presadiť, ako podporovať fašistov alebo komunistov, ktorí objavia Pána Boha iba pred voľbami,“ povedal predseda OĽaNO. Ľudia to podľa neho prekukli Robertovi Ficovi (Smer-SD) pred piatimi rokmi a prekuknú to aj teraz Marošovi Šefčovičovi.

Diskutujúci sa venovali aj situácii po článku štátneho tajomníka ministerstva obrany Róberta Ondrejcsáka. „Jeho článok bol úplne zbytočnou provokáciou Ruska,“ tvrdí Blaha považujúci za logickú reakciu ruského veľvyslanca, ktorý sa ohradil proti tvrdeniam Ondrejcsáka, že Rusko považuje Slovensko za nepriateľa. Matovič v tejto súvislosti uviedol, že predseda národnej rady, ako aj Blaha sa správajú ako agenti ruskej tajnej služby.

V súvislosti s ponukou sumy 105 miliónov dolárov od vlády USA na rekonštrukciu letísk v Malackách a Sliači Blaha uviedol, že zvolá európsky výbor NR SR. „Minister Lajčák bude na ňom mať možnosť garantovať, že žiadne základne, americkí vojaci ani zbrane nie sú témou. Rok pred voľbami by akékoľvek militaristické paktovanie s USA bolo čistou politickou samovraždou pre Smer aj SNS,“ uviedol Blaha s tým, že podobné snahy zastavia. „Som si istý, že je to len technická dohoda a o nič také nejde,“ dodal. Podľa Matoviča, ak príde pomoc zo strany NATO na obnovu letísk, mali by sme byť radi. „Samozrejme, musíme sa pýtať, čo za to. Zmluva by sa mala odtajniť, aby sme vedeli, čo tam je. Keď nám tie peniaze dajú s tým, že my pomôžeme našej armáde a našim vojakom, nevidím v tom problém,“ uzavrel Matovič.