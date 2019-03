Opozícia chce opäť zmeniť zákon, ktorým ľudia prichádzajú o slovenský pas

Občania SR by nemali prichádzať o slovenský pas, ak prijmú občianstvo iného štátu. Myslí si to skupina opozičných poslancov na čele s Ondrejom Dostálom (SaS), ktorá to chce dosiahnuť zmenou zákona o štátnom občianstve. Návrh poslanci predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu.

V prípade prijatia novely by jedinou formou straty štátneho občianstva bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. Poslanci tiež chcú, aby všetci, ktorí prišli o slovenský pas v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo SR bez splnenia podmienok, ktoré sa inak na nadobudnutie občianstva vyžadujú.

Právnou úpravou by sa tiež zrušili priestupok za neohlásenie nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva slovenským úradom a s tým súvisiaca pokuta.

Novelou zákona o občianstve chcú poslanci pomôcť aj slovenským občanom pred očakávaným brexitom. Argumentujú naliehavou potrebou Slovákov získavať cudzie štátne občianstva bez straty slovenského štátneho občianstva. „Nie je v záujme Slovenskej republiky komplikovať takémuto množstvu slovenských občanov život. A tiež nie je v záujme Slovenskej republiky riskovať, že príde o veľké množstvo kvalifikovaných slovenských občanov, ktorí by sa niekedy v budúcnosti mohli vrátiť aj so svojimi skúsenosťami domov,“ píšu predkladatelia.

O slovenský pas občania prichádzajú na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Doposiaľ je to viac ako 2700 ľudí, najviac tých, ktorí prijali české občianstvo (vyše 600).

Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Súčasnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je alebo nie je protiústavná. Ministerstvo vnútra avizovalo zmenu zákona, ale nepredložilo ju. Umožňuje však výnimku na opätovné získanie občianstva. Doteraz takto dostalo občianstvo späť takmer 700 ľudí.