6 cvikov, ktoré vám rozprúdia lymfu a uvoľnia bolesti

Ak trávite väčšinu dňa sedením v práci pri počítači a potom celý večer hľadíte do telefónu, môže vás trápiť bolesť krku, chrbta a ramien. Sedavý životný štýl spôsobuje veľa skôd na našom zdraví - od stuhnutých svalov až po pocit brnenia a stratu citu v končatinách. Prinášame vám preto jednoduché cviky, ktoré rozprúdia lymfu v tele môžu zmierniť stuhnutosť a bolesti krku, chrbta a ramien.

Krk a ramená

Práca pri počítači alebo dokonca jazda v aute na dlhé vzdialenosti spôsobuje stuhnutosť v krku a ramenách. Výsledkom je bolesť svalov, šliach a kostí, ktoré môžu viesť až k dlhodobej práceneshopnosti. Priškrtené nervy a cievy v krku môže spôsobiť zhoršenie zraku alebo bolesť hlavy. Týmto problémom je možné sa vyhnúť jednoduchým cvičením.

Strečing krku a ramien: Priložte predlaktie na zárubňu dverí a oprite sa o ňu. Hlavu skloňte do strany a pokúste sa ťahať rameno k brade. Potom sa vráťte do neutrálnej polohy. Urobte 10 opakovaní. Pri cviku by ste sa však nemali príliš namáhať, ale cítiť príjemné teplo v svaloch. Potom cvik opakujte na druhej strane tela.

Zmiernenie bolesti a napätia: Oprite sa chrbtom o stenu tak, aby sa zadná strana krku dotýkala steny a vaše päty boli od steny vzdialené približne 10 cm. Dajte dole ramená, ruky rozpažte do strán a 10-krát ich dvíhajte. Pri cvičení sa ruky musia dotýkať steny.

Zápästia

Nesprávne držanie rúk na klávesnici a myši a dlhé používanie mobilu môže viesť k mravčeniu a bolesti v zápästí. Ak ignorujete tieto príznaky a nepríjemné pocity, môžete skončiť so syndrómom karpálneho tunela. Existujú však cvičenia, ktoré uvoľňujú napätie a predchádzajú tejto chorobe.

Pri práci v kancelárii si zadovážte 2 antistresové loptičky, ktoré v budete držať a gúľať v jednej v ruke. Cvičenie s posilovačom zápästia pomôže posilniť vaše kĺby.

Zahrievanie zápästia: Vystrite dlaň a druhou rukou sa chyťte za zápästie. Urobte ním 10 krúživých pohybov - kreslite vo vzduchu kruh a držte si stabilnú ruku. Potom opakujte s druhou rukou.

Strečing prstov: Chyťte sa ukazovákmi a ťahajte ich od seba. Vystriedajte takto všetky prsty na rukách.

Kríže a zadok

Bolesť v dolnej časti chrbta a pocit ťažkých nôh môžu prameniť zo sedavého životného štýlu a nedostatku fyzickej aktivity. Dlhé sedenie po dobu niekoľkých hodín môže viesť k ischiasu alebo zápalu sedacieho nervu.

Lekári hovoria, že sedavý životný štýl môže tiež viesť k vzniku celulitídy. Aby ste sa vyhli vážnemu zdravotnému aj kozmetickému problému, vyskúšajte jednoduché strečinkové cvičenia. Zlepšia váš krvný obeh a budete sa po nich cítiť dravo a krásne.

Cvičenie v kancelárii: Posaďte sa na okraj stoličky a natiahnite jednu nohu dopredu. Pomaly ohýbajte telo smerom k nohe. Nemali by ste však cítiť bolesť alebo napätie. Urobte 5-10 opakovaní a potom nohy vystriedajte. Toto cvičenie vám pomôže zmierniť napätie v dolnej časti chrbta a zadku a uvoľní kolenné šľachy.

Cvičenie doma: Ľahnite si na chrbát a položte si pod krk vankúš alebo deku. Ohnite pravú nohu v kolene a položte si naň členok ľavej nohy. Ľavá noha by mala byť tesne nad kolenom pravej nohy. Rukami sa chyťte buď predkolenia alebo zadnej časti pravého stehna a ťahajte nohu k sebe. Ak nemôžete dať ruky okolo stehna, použite uterák. Nedvíhajte zadok a snažte sa zostať v tejto polohe po dobu 20-30 sekúnd. Vykonajte 2 opakovania a potom vystriedajte nohy.