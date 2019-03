Platy vojakov by sa mali zvýšiť v priemere o 30 percent

Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámili minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Cieľom opatrenia je podľa nich zvýšenie atraktivity vojenského povolania.

„Plne si uvedomujeme, že potrebujeme zlepšiť atraktívnosť vojenského povolania a byť viac konkurencieschopný na trhu práce. Jedným zo základných opatrení, ku ktorému z tohto dôvodu pristupujeme, je výrazné zvýšenie platov profesionálnych vojakov,“ priblížil šéf rezortu.

Gajdoš oznámil, že rezort by mal novelu zákona, ktorá zvýšenie platov umožní, predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v apríli. Limity na platy by bolo v tomto prípade potrebné navýšiť o 50 miliónov eur, rozpočet ministerstva sa navyšovať nemusí. Rezort o tom podľa neho rokuje s Ministerstvom financií SR. Hoľko pripomenul, že zvyšovanie platov je naviazané na dlhodobý plán modernizácie Ozbrojených síl SR, ktorý schválila aj vláda.

Opozičné hnutie OĽaNO zvyšovanie platov považuje za lacný populistický ťah SNS. „Na ministerstve takéto navýšenie platov vojakov koncepčne nepripravovali. Celé tri roky boli totiž veľmi zaujatí netransparentnými biznismi a hľadaním vnútorného nepriateľa. Teraz narýchlo, v predvolebnom roku, podhadzujú vojakom “maškrtu„ cez nesystémové príplatky,“ tvrdí Jaroslav Naď z OĽaNO, ktorý však súhlasí s tým, že vojaci majú nedostatočné platy, najmä tí s nízkou hodnosťou.