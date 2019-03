Polícia sledovala podpredsedu ANO Faltýnka od jesene 2017

Podpredseda českého vládnuceho hnutia ANO Jaroslav Faltýnek sa dostal do vážneho podozrenia z ovplyvňovania tendra na nového dodávateľa mýtneho systému v prospech spoločnosti Kapsch. Tá sa snažila o to, aby si udržala túto štátnu zákazku, aj keď ministerstvo dopravy v auguste 2017 vybralo po desiatich rokoch iného dodávateľa. V hre boli miliardy korún, informoval v piatok spravodajský server Novinky.cz.

Vo štvrtok vyšlo najavo, že detektívi z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sledovali Faltýnka už na jeseň 2017, rovnako ako generálneho riaditeľa českej pobočky spoločnosti Kapsch Karla Feixa či predsedu Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) Petra Rafaja. Faltýnek sa s oboma mužmi schádzal v brnianskych hoteloch. Zo schôdzok podľa polície vzišla dohoda, že úrad rozhodne v prospech Kapschu, uviedol server Aktuálně.cz.

ÚOHS zakázal 23. novembra 2017 predbežným opatrením rezortu dopravy uzavrieť zmluvu s víťazom tendra, a to až do právoplatného rozhodnutia úradu. Zásadný krok v tomto prípade prišiel vlani 9. mája, keď ÚOHS skutočne zrušil zadávacie konanie na zákazku týkajúcu sa mýtneho, a to pre údajné pochybenie ministerstva dopravy.

Feix sa podľa polície usiloval o to, aby Rafaj buď zrušil už skončený tender ministerstva, alebo dosiahol taký časový odklad rozhodnutia protimonopolného úradu, aby už nebolo možné v riadnej dobe vyhlásiť nového víťaza. Štát by tak bol nútený opäť uzavrieť zmluvu na prevádzku mýtneho s Kapschom. To sa im nakoniec nepodarilo.

Policajti spustili vo štvrtok rozsiahle domové prehliadky, zbierali dôkazy a zhabali telefóny či počítače. Od rána prehľadávali nielen sídlo Kapschu, ale aj byt jeho šéfa či brnianskej kancelárie ÚOHS. Ráno taktiež prišli do Faltýnkovho bytu v Prahe-Podolí. Nikoho však počas štvrtka neobvinili. V príkaze k domovej prehliadku policajti hovoria o podozrení z trestných činov prijatia úplatku, podplácania a zneužitia právomoci úradnej osoby. Nespresnili však, kto komu a za čo mal dať prípadný úplatok.

„Požiadali ma o všetky materiály, ktoré k tomu môžem mať, odovzdal som im teda svoj počítač, telefón, žiadne iné materiály som k tomu nemal,“ uviedol Faltýnek, ktorý je podľa svojho advokáta Josefa Bartončíka v pozícii svedka.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) sa k spomínanému dianiu vyjadril počas svojej návštevy USA. „Ja som s ním (Faltýnkom) nehovoril. Firmu Kapsch som dlhodobo kritizoval. Už ten prvý tender bol zvláštny. A my sme vysúťažili o miliardu lacnejšie mýto bez Kapschu, ktorý neuspel a robil všetko pre to, aby uspel. Som presvedčený, že pán Faltýnek z toho vyjde ako v minulosti s čistým štítom,“ povedal Babiš podľa serveru Novinky.cz.