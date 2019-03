Policajti zachránili muža nehybne ležiaceho v rýchliku na podlahe

Policajti hliadkujúci v rýchliku R-814, smerujúcom zo železničnej stanice Kriváň, poskytli prvú pomoc nereagujúcemu mužovi, ktorý ležal v kupé tvárou k podlahe. Zistili, že nad pravým okom má tržnú ranu, z ktorej vyteká krv. Polícia SR o tom informuje na sociálnej sieti.

„Hliadka bezodkladne poskytla prvú pomoc z lekárničky, ktorú mal člen hliadky pri sebe a ranu obviazala, čím zastavila krvácanie a následne kontaktovala sprievodkyňu, ktorá privolala rýchlu zdravotnú pomoc do železničnej stanici vo Zvolene,“ spresnila polícia.

Ako dodali, hliadka až do príchodu do Zvolena po celý čas zostala pri zranenej osobe a komunikovala s ňou, aby neupadla do bezvedomia. Po príchode rýchlej zdravotnej služby bolo zistené, že muž bol v ten istý deň ošetrený v Košiciach, odkiaľ cestoval vlakom.