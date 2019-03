Španielska speváčka Rosalía je ďalšou hviezdou Colours of Ostrava

Prvýkrát sa v Českej republike predstaví jedna z najväčších hviezd súčasnej hudby, španielska speváčka Rosalía, ktorá unikátnym spôsobom spája flamenco, elektropop a hip hop.

K ďalším novopotvrdeným menám patrí dánska speváčka MO, jazzový klavirista a držiteľ troch Grammy Cory Henry s The Funk Apostles, kráľovná calypso Calypso Rose, izraelské indie-popové duo Lola Marsh, americkí Nahko and Medicine For The People, austrálski buskeri Pierce Brothers, ukrajinský freak kabaret Dakh Daughters, indie-rockeri Amber Run, gospel-funkoví Tank and the Bangas a na Electronic stage Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust či David August.

„Tento rok patrí na veľkých festivaloch bez preháňania práve speváčke Rosalíi. Ako jedna z hviezd vystúpi napríklad na Primavere, v Roskilde, Rock Werchter alebo na Coachelle. Preto som rada, že sa nám ju podarilo dohodnúť aj na Colours of Ostrava,“ hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová a dodáva: „Je neuveriteľné, akým spôsobom dokáže táto katalánska speváčka spojiť flamenco so súčasnou hudbou a tým tento andalúzsky hudobný poklad šíriť po svete. Zároveň môžeme fanúšikom sľúbiť veľkú koncertnú šou s tanečnicami a veľkou výpravou.“

Flamenco a elektropop k sebe nepatria, lepšie povedané doteraz nepatrili, pokiaľ sa neobjavila Rosalía Vila Tobella. Dvadsaťpäťročná speváčka, skladateľka, tanečníčka a producentka túto hypotézu bez obáv zrušila a hudobný podklad Andalúzie uviedla bez predsudkov do moderného mestského kontextu.

Rodáčka z katalánskeho priemyselného mesta Sant Esteve Sesrovires neďaleko Barcelony pochádza z nehudobnej rodiny a flamenco študovala poctivo osem rokov na vysokej škole pod vedením slávneho El Chiquiho. "Naučila som sa všetko o tradíciách, pravidlách, technike a histórii. Flamenco však chápem ako tu a teraz. Klasický základ je pre mňa dôležitý, ďalej však chcem byť slobodná. Nie je mojím zámerom meniť status quo žánru, spievam flamenco zo svojej perspektívy a je pre mňa absolútne nevyhnutné robiť to po svojom. Viem, že tým riskujem, ale inú možnosť nemám,” uviedla pre médiá.

Po debute Los Ángeles, intímnych akustických flamencových skladbách o smrti, nahratých s rockovým gitaristom Raülem Refreom, prišiel minulý rok radikálny obrat. Na albume El Mal Querer v produkcii Guincha, o ktorého autorstvo sa podelila so španielskym rapperom C Tanganom, už nastúpila elektronika, R&B, reggaeton, slučky a sample Justina Timberlaka, túrovaných motoriek alebo policajných sirén.

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla opäť v industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Prvými oznámenými menami sú The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Kronos Quartet či Hiromi. Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov, pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity.

TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.