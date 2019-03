Babiš daroval Trumpovi pištoľ

Český premiér Andrej Babiš (ANO) presviedčal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezavádzal dovozné clá na produkty automobilového priemyslu z Európy. Témou ich štvrtkovej schôdzky v Bielom dome bol aj vývoz amerického skvapalneného plynu do Európy. Babiš, ktorý Trumpa obdaroval špeciálne vyrobenou zbraňou, je prvým českým premiérom na bilaterálnej návšteve v Bielom dome od roku 2011, informovala česká spravodajská televízia ČT24.

Babiš povedal, že rokovania s prezidentom boli veľmi konkrétne, Trump mal vraj skvelú náladu a je to výborný spoločník. „Myslím si, že som s pánom prezidentom nadviazal celkom dobrý osobný vzťah,“ povedal premiér. Zopakoval české pozvanie pre Trumpa aj jeho dcéru Ivanku. S tou sa mal možnosť zoznámiť. Trump však nepovedal, že by sa do Česka chystal.

„Apeloval som na pána prezidenta, že by nebolo dobré, ak by zavádzal clá na autá, že by to poškodilo našu ekonomiku,“ uviedol Babiš. Trump mu vraj povedal, že rokovania s EÚ sú ťažké a postupujú pomaly - na rozdiel od rokovaní s Čínou.

Babiš ukazoval prezidentovi graf, z ktorého je zrejmé české zvyšovanie výdavkov na obranu, čo je dlhodobá požiadavka Trumpa voči partnerom v NATO. Prišla reč aj na nákup vrtuľníkov pre českú armádu. „Pre nás je hlavne dôležité, aby sme dostali dobrú cenu,“ zdôraznil Babiš. Hovorili tiež o kybernetickej bezpečnosti.

Témou bola aj vojna v Sýrii. Babiš povedal svoj názor, že Spojené štáty by sa mali podieľať na návrate utečencov do tejto krajiny. „V ilegálnej migrácii si rozumieme, na to máme rovnaký názor,“ povedal.

Hovorili aj o energetických témach, predovšetkým o plynovodoch a skvapalnenom plyne, ktorý Spojené štáty čoraz viac vyvážajú do Európy. Babiš prezidentovi povedal, že ten zatiaľ nie je príliš konkurencieschopný. Potom mu vysvetlil svoj názor, že závislosť od dodávok plynu z Ruska nie je jednostranná. „Otázka je, kto koho viac potrebuje. V tom prípade (prerušenie dodávok) by Rusko podľa môjho názoru aj zbankrotovalo,“ povedal český premiér.

Hovorilo sa aj o téme jadrovej energetiky. „To sme spomenuli krátko,“ povedal Babiš. Informoval americkú stranu, že vláda sa musí na súťaž ešte len pripraviť. Bude vraj transparentná a Westinghouse má pri možnej stavbe nových jadrových blokov tiež šancu.

Trump sa vraj zaujímal aj o rozdelenie Československa a o podobu súčasných vzťahov medzi oboma krajinami.

Babiš sa ešte na krátkom úvodnom stretnutí pred novinármi poďakoval za privítanie a pripomenul, že obe krajiny sú spojencami od doby, keď USA v roku 1918 pomohli vzniku Československa. „Rozumiem plánu, ako obnoviť veľkosť Ameriky,“ pripomenul český premiér hlavné Trumpove politické heslo. „Ja chcem to isté urobiť s Českou republikou,“ dodal.

Prezident potom ocenil Česko ako inovatívnu krajinu, ktorá je schopná dobre bojovať proti kybernetickým hrozbám. „Je to veľmi bezpečná krajina, má silnú armádu, silných ľudí,“ zhrnul Trump.

Premiér na schôdzke obdaroval Trumpa pištoľou CZ 75 z unikátnej série Republika zhotovenej pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Česká zbrojovka vyrobila celkovo 100 kusov. Zbraň má špeciálne výrobné číslo 1946, čo je rok narodenia amerického prezidenta. Pri výrobe pištole bolo použité aj 24-karátové zlato. Prezident Trump dostal darček od českého premiéra v špeciálnej drevenej kazete s venovaním.

Po stretnutí Babiša s Trumpom bolo zverejnené spoločné vyhlásenie. V ňom sa uvádza, že USA a ČR podporujú suverenitu Ukrajiny rovnako ako pokračovanie sankcií proti Rusku.