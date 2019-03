Video: Keď vám treba zvracať, nikdy nebežte na záchod. Takto to môže dopadnúť!

Väčšina z nás sa už v mladosti naučí, že najlepším prostredím na zvracanie je kúpeľňa. Rodičia nám vždy odporúčali vyvracať sa do záchoda, odkiaľ sa zvratky najľahšie odstraňujú. Nik však neupozorňuje na to, aká nebezpečná môže byť cesta k toalete.

Dvojica študentiek na vysokej škole to zrejme prehnala s alkoholom, a jedna z nich pocítila potrebu okamžite sa odobrať k záchodovej mise. Nanešťastie však cestou nevydržala, a z úst jej začali tiecť zvratky. Tie dopadli na zem pred ňou, a keď na ne Američanka stúpila, okamžite sa pošmykla. Predtým, ako sa rozhodnete podniknúť cestu na záchod, si preto radšej dobre premyslite, či to stojí za to.

Ak doma nemáte koberce, na záchode radšej nezvracajte!