16 psychologických trikov, vďaka ktorým získate to, čo chcete

Viete, čo musíte urobiť, aby ste zvýšili šancu získať nové zamestnanie? Alebo by ste chceli, aby vaše dieťa zjedlo aspoň nejakú zeleninu. Možno by ste chceli získať dôveru niekoho, s kým sa názorovo nezhodnete. Na dosiahnutie týchto cieľov nepotrebujete žiadne pokročilé techniky - stačí si zapamätať tieto jednoduché psychologické tipy. Vďaka nim môžete na ľudí lepšie pôsobiť a umožnia vám dosiahnuť vaše ciele.

1. Ak vaše dieťa nechce jesť zeleninu, skúste využiť prvok hry a dajte mu na výber. Napríklad mu dajte možnosť, že buď zje 2 kúsky brokolice, alebo 5 kúskov. Je zrejmé, že dieťa si zvolí menšie zlo, ale po dvoch sústach mu zelenina možno zachutí.

2. Ak chce niekomu dať radu a tiež chcete, aby ju bral naozaj vážne, uistite sa, že pridáte prvok dôveryhodnosti. Povedzte im, že vám podobnú radu dala aj vaša babka alebo otec. Ľudia dôverujú rodičom na podvedomej úrovni a toto tvrdenie dá vašim slovám väčšiu silu.

3. Ak chcete niekoho o niečo požiadať, využite chvíľu, kedy je táto osoba unavená. Napríklad, ak si chcete od šéfa vypýtať deň voľna, mali by ste to urobiť na konci dňa. Človek, ktorý chce mať otázky rýchlejšie za sebou, vám s väčšou pravdepodobnosťou dá kladnú odpoveď.

4. Telo a myseľ sú prepojené. Švédsky odborník na reč tela Henrik Fexeus verí, že si môžete navodiť isté emócie. Napríklad, ak sa musíte nahnevať, skúste sa zamračiť alebo zovrieť čeľusť a na 10 sekúnd sa na niečo zamerať - čoskoro budete mať pocit, že ste naozaj nahnevaní.

5. Tento tip môže pôsobiť ako samozrejmosť, ale nezabúdajte naň. Pred pracovným pohovorom venujte veľa pozornosti svojmu vzhľadu. Je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí sú fyzicky atraktívnejší, pôsobia inteligentnejšie.

6. Ak neviete vypustiť z hlavy nepríjemnú pieseň, skúste si spomenúť na jej koniec. Podľa Zeigarnikovho efektu ľudia zabúdajú na dokončené úlohy oveľa rýchlejšie než nedokončené.

7. Ak chcete, aby vás osoba mala rada, aj keď s ňou máte nezhody, začnite svoj argument frázou: "Oceňujem tvoj názor, aj keď nesúhlasím s tým..." a "Mám ťa rád, ale...."

8. Každý vie, že ak chcete získať niečo veľké, musíte začať niečím malým. Ak chcete napríklad požiadať priateľa o veľkú láskavosť, mali by ste ho najprv požiadať o malú. Tento trik však funguje aj naopak. Ak chcete, aby vám niekto požičal peniaze a potrebujete 50 eur, požiadajte ho o 200. Veľmi pravdepodobne vám odmietne poskytnúť väčšie množstvo peňazí, ale bude sa cítiť nepríjemne a poskytne nižšiu sumu, ktorú skutočne potrebujete.

9. Ak potrebujete pochopiť niečo zložité, pokúste sa to vysvetliť niekomu inému. Počas vysvetľovania je pravdepodobnejšie, že si uvedomíte niečo, čomu ste predtým nerozumeli.

10. Aj keď už poznáte to, o čom s vami druhá osoba hovorí, neprerušujte ju slovami "ja viem." Vypočujte si celý príbeh. Vďaka tomu vyvoláte lepší dojem a osobe budete sympatickejší.

11. Frázy ako: "Myslím," "Mne sa zdá," a "Podľa môjho názoru," vyvolávajú dojem, že ste neistí. Preto je lepšie sa im vyhnúť, ak potrebujete niečo argumentovať a pôsobiť sebavedomo.

12. Pamätáte si Toma Sawyera, ktorý maľoval plot? Ak nechcete robiť niečo, čo vás otravuje, mali by ste predstierať, že robíte niečo neuveriteľne zaujímavé, a možno tak nájdete niekoho, kto to urobí za vás.

13. Zrkadlenie je skvelý trik, ale netreba to s ním preháňať. Keď budete robiť podobné gestá, ako ostatní ľudia, je väčšia šanca, že im budete sympatickí. Robte to však tak, aby si to nevšimli, v opačnom prípade to ľudí dráždi.

14. Ak ste niekomu urobili láskavosť a sú vďační, nehovorte "Žiadny problém", povedzte niečo ako: "Samozrejme, priatelia si musia navzájom pomáhať." Keď v budúcnosti budete potrebovať láskavosť vy, osoba vám s väčšou pravdepodobnosťou pomôže.

15. Ak máte problémy zapamätať si mená, skúste vysloviť meno osoby, keď ju spoznáte: "Som rád, že sa Vás spoznávam, pán...!" Týmto spôsobom si v budúcnosti pri tvári ľahšie spomeniete na meno.

16. Ani správne podanie ruky by ste nemali podceňovať. Ak je pri podaní vaša ruka na vrchu ruky druhej osoby, preukážete tým nadradenosť. Ak je vaša ruka pod rukou druhej osoby, ukážete submisivitu. Využívajte tieto vedomosti vo svoj prospech.