Opozícia podáva podnet na Ústavný súd za neumožnenie voliť občanom SR v zahraničí

Neexistuje legitímny dôvod, aby občania SR nemali s výnimkou parlamentných volieb možnosť voliť zo zahraničia. Na stredajšom tlačovom brífingu to uviedli predstavitelia opozície i iniciatívy Srdcom doma, propagujúcou rozšírenie možnosti voliť mimo územia Slovenska. Deklarovali zároveň, že z tohto dôvodu podávajú podnet na Ústavný súd (ÚS) SR.

Pod podnet, týkajúci sa volebného zákona, sa podpisujú 37 poslanci z klubov SaS, OĽaNO a Sme rodina. Považujú ho za diskriminačný. „Súčasný systém upiera právo zúčastniť sa na voľbách 350.000 občanom SR. Tým, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí alebo musia v čase volieb vycestovať mimo Slovenska. A týka sa to aj nadchádzajúcich volieb hlavy štátu,“ upozornil tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Zástupca občianskej iniciatívy Srdcom doma Samuel Zubo pripomenul, že v okolitých krajinách je možnosť voliť v zahraničí štandardom. „Neexistuje žiadny legitímny dôvod, žiadne ospravedlnenie, prečo možnosť voliť zo zahraničia našim občanom zákonodarca komplikuje,“ upozornil zástupca iniciatívy, ktorá od začiatku roka 2018 spustila kampaň za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia. Pod jej petíciu sa pripojilo doteraz 1055 občanov, ďalších 8474 sa pripojilo online. „Vyzývame preto premiéra Petra Pellegriniho, aby bezodkladne poveril ministerstvo vnútra prípravou legislatívy, ktorá umožní zúčastňovať sa akéhokoľvek typu volieb aj zo zahraničia,“ povedal.

Právnik Erik Schváb, ktorý spolupracoval pri príprave podnetu na ÚS, poukázal na to, že niektoré časti platného volebného zákona vzbudzujú podozrenie nielen na nesúlad s ústavou, ale aj s niektorými článkami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv. Súčasný stav odporuje podľa neho aj logike. „Ak je umožnené voliť zo zahraničia pri voľbách do NR SR, nevidíme dôvod, prečo to nie je umožnené aj pri iných typoch volieb,“ upozornil Schváb.

Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál zdôraznil, že iniciatíva za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia nesmeruje k zavedeniu nových, nespreskúmaných inštitútov. „Opakovane navrhujeme, aby sa umožnilo aj pri iných typoch volieb hlasovať poštou, prípadne voliť na zastupiteľských úradoch v zahraničí,“ ozrejmil. Možnosť voliť na ambasádach a konzulátoch by podľa Klusa vyriešila aj problém pri dvojkolových voľbách, v rámci ktorých by v dôsledku krátkeho intervalu medzi obama kolami bola voľba poštou technicky problematická.

MV ešte na jeseň 2018 informovalo, že v súčasnosti nepripravuje a neplánuje novelu zákona, ktorá by umožnila Slovákom voliť zo zahraničia pri iných ako parlamentných voľbách. „Do budúcnosti nevylučujeme, že túto tému otvoríme, ale trváme na tom, že si daná problematika vyžaduje celospoločenskú diskusiu,“ informoval tlačový odbor MV SR.