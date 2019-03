Video: Muž vložil ruku do vákuovej komory. Toto nasledovalo

YouTubeový kanál The Action Lab je známy predovšetkým tým, že na kamere predvádza rôzne fyzikálne pokusy. Jedným z populárnych návrhov fanúšikov bolo otestovať vákuovú komoru, čo je však veľmi riskantné, no dá sa to.

Autor kanála si preto vyrobil domácu verziu vákuovej komory. Na sklenenú fľašu so širokým hrdlom umiestnil odsávačku vzduchu, a hrdlo utesnil lepiacou páskou. Do po domácky vyrobenej vákuovej komory najprv umiestnil predlaktie.

Po zapnutí odsávačky vzduchu v komore pôsobil len atmosférický tlak, ktorý bol však natoľko vysoký, že doslova začal vysávať krv z pokožky. Ako ďalej hovorí amatérsky fyzik, zdalo sa mu, že na ruke musel uniesť oveľa vyššiu váhu, než ako sme bežne zvyknutí. Po tom, ako vytiahol ruku z fľaše, môžete vidieť, že je celá červená, a hoci to na kamere zreteľne nevidno, sú na nej drobné červené bodky krvi.

Ako ďalšie nasledoval pokus s umiestnením komory na brucho. Aj tento krok dopadol podobne ako ten prvý. Na bruchu po odtiahnutí fľaše ostal červený kruhový fľak.

Vákuová komora po sebe zanechala viditeľné stopy