Facebook odmieta vypnúť kontroverzný vyhľadávací nástroj, ktorý narúša vaše súkromie

Sociálna sieť Facebook dáva používateľom možnosť vyhľadávať ľudí podľa ich telefónneho čísla a zatiaľ neexistuje spôsob, ako to vypnúť. Stránka zhromažďuje telefónne čísla ľudí ako súčasť bezpečnostného nastavenia, nazývaného Dvojstupňové overenie, pri ktorom vás Facebook požiada o bezpečnostný kód, ak zistí prihlásenie z neobvyklého zariadenia.

Facebook vyzýva svojich použivateľov, aby túto funkciu využívali k zabráneniu zneužitia ich účtu a dokonca to vyžaduje od moderátorov veľkých facebookových skupín, aby nedošlo k ich ukradnutiu.

Používatelia, ktorí niekedy pridali svoje telefónne číslo na Facebook, si teraz môžu zvoliť, kto ich môže vyhľadávať pomocou tohto čísla. Možnosti sú "všetci", "priatelia priateľov" alebo "priatelia". Neexistuje žiadna možnosť to zakázať.

Podobne Facebook zdieľa tieto informácie s Instagramom a povzbudzuje používateľov, aby aktualizovali svoje profily na svojej sesterskej službe, ak majú na hlavnej aplikácii Facebook nové telefónne číslo.

V septembri stránka Gizmodo uviedla, že spoločnosť Facebook používa tieto bezpečnostné informácie aj na zacielenie reklám: ak má podnik telefónne číslo potenciálneho zákazníka, môže toto číslo nahrať a zacieľovať tak na zákazníka reklamy, aj keď je číslo iba v systéme Facebooku.

Aj keď táto funkcia nie je nová, mnohí ľudia si jej dôsledky doteraz možno neuvedomovali. Na tento problém upozornil svojim príspevkom na Twitteri Jeremy Burge, editor stránky Emojipedia. Ako uviedol:

„Facebook už roky tvrdí, že pridanie telefónneho čísla pre dvojstupňové overenie bolo len pre bezpečnosť. Teraz sa dá vyhľadať a nie je možné to vypnúť."

Poznamenal, že telefónne číslo môže tiež slúžiť ako spôsob, ako rôzne spoločnosti prepájajú činnosť ľudí na rôznych platformách, čo im umožňuje sledovať ľudí na internete:

Spoločnosť Facebook sa po kritike vyjadrila k týmto problémom v stanovisku:

„Počuli sme otázky týkajúce sa nastavení dvojstupňového overenia a telefónneho čísla na Facebooku. Dvojstupňové overenie je dôležitá bezpečnostná funkcia a minulý rok sme pridali možnosť tohto nastavenia pre váš účet bez registrácie telefónneho čísla. Okrem toho, nastavenie „Ako vás môžu ľudia nájsť a kontaktovať" nie sú nové a nie sú špecifické pre dvojstupňové overenie.

V apríli 2018 sme odstránili možnosť zadania telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy inej osoby do vyhľadávacieho panela Facebooku. Dnes nastavenie „Ako vás môžu ľudia nájsť a kontaktovať" kontroluje, ako sa vaše telefónne číslo alebo e-mailová adresa môže použiť na vyhľadávanie rôznymi spôsobmi, napríklad keď niekto odošle vaše kontaktné údaje Facebooku z mobilného telefónu. Ceníme si spätnú väzbu, ktorú sme dostali o týchto nastaveniach a vezmeme to do úvahy."