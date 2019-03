Video: Dvaja zlodeji prepadli muža na ulici. Vrátil im to šokujúcim spôsobom

Bezpečnostná kamera na ulici v Paraguaji zachytila moment, kedy sa dvaja zlodeji na motorke pokúsili prepadnúť mladého muža. Na ich prekvapenie však mladík nielenže nevydal svoje cennosti, ale dokonca sa s nimi pustil do bitky. Mladíkovi musela zjavne prudko stúpnuť hladina adrenalínu, pretože okamžite schytil jedného z mužov a ťahal ho na zem, čím prevrátil motorku a obaja muži padli na zem.

Mladý muž síce mohol v tomto okamihu bežať do bezpečia, no namiesto toho sa vrhol na jedného z útočníkov. Keď ho pustil, aby dal príučku tomu druhému, zlodej okamžite zobral nohy na ramená. Odvážny muž sa spočiatku za ním rozbehol, no potom si to rozmyslel a svoj rozbeh využil na poriadne silný kopanec do hlavy ležiaceho zlodeja. Aj keď je jeho odvaha obdivuhodná, brutálny kop do hlavy a následný útek z neho hrdinu nerobia.

Video: Zlodeji dostali poriadnu príučku