Andrej Kiska vyzval na prihlásenie sa kandidátov do voľby ústavných sudcov

Prezident SR Andrej Kiska v pondelok vyzval na prihlásenie sa kandidátov a kandidátok do voľby ústavných sudcov. Možnosť prihlásiť sa trvá do utorka.

„Chcem posmeliť právnikov a právničky, ktorí sa prihlásili do prvej voľby, ale aj ďalších, aby sa nenechali odradiť a prihlásili sa aj do druhej voľby. Aby mohol parlament zvoliť 18 kandidátov a prezident vybrať deviatich sudcov,“ uviedol Kiska s tým, že Slovensko si zaslúži na ústavnom súde tých najlepších. Prezident doplnil, že jeho vďaka a úcta patrí všetkým, ktorí sa do tohto súboja odhodlajú vstúpiť.

Hlava štátu rozumie znechuteniu a nedôvere, ktorú priebeh prvej voľby vyvolal. „Rozumiem, že nezodpovedné divadlo, ktoré vládna väčšina predviedla pri prvej voľbe, môže mnoho serióznych kandidátov odradiť. O to viac však Slovensko potrebuje, aby sa opäť prihlásili kvalitní kandidáti a kandidátky,“ vyhlásil s tým, že slušní ľudia sa nesmú Slovenska vzdať.

Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok (5. 3.) o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten má spomedzi nich vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.