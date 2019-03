Video: Peter Tóth prehovoril o Kuciakovej vražde, na polícii svedčí pod svojím menom

Bývalý novinár a bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Tóth už nie je utajovaný svedok pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tóth to povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Rozhodol sa zmeniť svoju pozíciu utajeného svedka s odôvodnením, že „výpoveď svedka pod svojou identitou má predsa len väčšiu váhu v trestnom konaní.“

Trestného stíhania sa neobáva. Udalosťami podľa neho trpí aj jeho rodina, tvrdí, že sa musia skrývať.

Podľa informácii Denníka N mal Tóth Kuciaka pred vraždou sledovať. Po zadržaní Aleny Zsuzsovej obvinenej z objednania vraždy sa prihlásil na polícii a začal s ňou spolupracovať ako utajený svedok. Odovzdať jej mal aj fotografie. Okrem Kuciaka mal sledovať na pokyn Mariana Kočnera aj ďalších novinárov.

Tóth uviedol, že novinárov nesledoval, ale paparazzoval. Sám sa na tom nepodieľal, požiadal o to svojho známeho. „Sprostredkoval som túto činnosť a požiadal som o to svojho známeho. Novinári musia zniesť paparazzovanie. To takzvané paparazzovanie, robí sa z toho príliš veľká veda, ale to nie je podstatný dôkaz v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka,“ tvrdí bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS.

Vo zverejnenom videu sa dištancuje od samotnej vraždy. „Keby som vedel o príprave vraždy Jána Kuciaka, tak Ján Kuciak a Martina Kušnírová ešte žijú,“ povedal.

Vo videu tiež uvádza, že Marian Kočner mal veľmi dobrý vzťah s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. "A ten má veľmi blízko k predsedovi Smeru," dodáva Tóth.

Ján Kuciak robil na kauze pozemkov na východnom Slovensku, ktorá je prepojená aj s talianskou mafiánskou skupinou 'Ndrangheta, a zaoberal sa aj Marianom Kočnerom. Peter Bárdy, šéfredaktor Aktualít, kde Kuciak pracoval, tvrdí, že "Kuciak bol nebezpečnejší ako polícia a Marian Kočner si to uvedomoval".