Vodiči sa zdržia najmä pri vjazde do centra Bratislavy, a to do 20 minút

Zelená vlna RTVS tiež upozorňuje na nehodu na Moste Apollo smerom do centra, kde je blokovaný jeden pruh.

Kolóny sa v Bratislave podľa Zelenej vlny RTVS vyskytujú na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú, kde sa vodiči zdržia 20 minút.

Stella centrum upozorňuje na zdržanie 10 minút na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere do Petržalky. Na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy hlási zdržanie 10 minút, ďalej v Bratislave na Račianskej v smere do mesta 10 minút a do 20 minút aj na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta.

Všetky cestné sledované úseky aj horské priechody sú zjazdné, informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na zníženú dohľadnosť do 50 metrov treba podľa SSC dávať pozor v okolí Štósu, do 100 metrov v lokalitách Hronská Breznica, Stráže, Kremnička, Žiar nad Hronom, Dobrá Niva a do 200 metrov na Hornom Považí, v okolí Prievidze a v lokalitách Horný Hričov, Považská Teplá, Bertotovce, Čertovica, Sverepec, Predmier, Hričovské Podhradie a Banská Belá.