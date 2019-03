Ako správne vyplniť záznam o nehode? Takto by ste mali postupovať!

S pribúdajúcimi autami na cestách sa každý deň zvyšuje riziko dopravnej nehody. Je preto dobré disponovať aspoň základnými poznatkami o tom, čo robiť a ako sa správať v prípade nehodovej udalosti. V tomto príspevku sa podrobnejšie zameriame na užitočné tlačivo, ktoré vám môže zjednodušiť vybavovanie nešťastnej udalosti.

Kedy musím záznam o nehode vyplniť?

Pokiaľ nedošlo pri nehode k zraneniu osôb, škode na cudzom majetku alebo k hmotnej škode prevyšujúcej 3 990 €, účastníkom dopravnej nehody vtedy nevzniká povinnosť oznámiť nehodu polícii. Sú však povinní spísať takzvaný „Záznam o dopravnej nehode“, kde je nevyhnutné pravdivo dopravnú nehodu opísať a zodpovedať na príslušné otázky týkajúce sa nehody.

Správne vyplnenie tohto tlačiva je kľúčové pre rýchle a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti. V opačnom prípade dochádza k spomaleniu celého procesu likvidácie škody a komplikuje sa tiež vyplácanie peňazí z poistného plnenia.

K častým chybám pri vyplňovaní záznamu o nehode môžeme zaradiť nesprávne zaškrtnuté políčka v sekcii 12, kde obaja účastníci popisujú okolnosti nehody. Mnohí tiež poskytnú len čiastočné údaje o vodičoch (sekcia 9), vozidlách (sekcia 7) a tiež nejasný nákres nehody v momente stretu (sekcia 13). Z nákresu by mali byť zrejmé hlavne skutočnosti ako: smer jazdných pruhov, smer jazdy vozidiel a ich postavenie v čase stretu, dopravné značky a nakoniec aj názvy ulíc. Kreslením okolitej flóry a fauny sa teda rozptyľovať nemusíte. V neposlednom rade by vodiči nemali zabúdať ani na vlastné poznámky (sekcia 14), ktoré by vysvetlili alebo aspoň spresnili situáciu tesne pred stretom a pri ňom.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE

Postup:

1. Dátum nehody – Hodina

Snažte sa, aby ste opísali dátum a čas nehody čo najpresnejšie - napríklad 24. Júna 2018 o 12:45 h.

2. Miesto (ulica č. domu, kilometer cesty, mesto, štát)

Už samotná kolónka záznamu vám napovie, čo by ste do prázdnych políčok mali doplniť. Má ísť o konkrétne miesto, kde sa dopravná nehoda udiala.

3. Zranení (ľudia)

Na výber budete mať len dve jednoduché odpovede - áno/nie. V tomto prípade sa počítajú aj ľahké zranenia ako napríklad odreniny. Ak si nie ste istí zdravotným stavom nejakého účastníka nehody, je vždy lepšie privolať k nehode aj záchrannú službu.

4. Iné poškodenia než na vozoch A a B

Aj v tomto prípade máte na výber len dve možnosti – áno/nie. Pred zaškrtnutím dôkladne skontrolujte okolie nehody a presvedčte sa, či neboli pri nehode poškodené aj iné predmety alebo súkromný majetok.

5. Svedkovia

Svedkom je každá osoba, ktorá nehodu videla a môže pomôcť s prípadným dokazovaním priebehu nehody. Za svedka sa pritom počíta aj spolujazdec. V prípade, že takí ľudia na mieste nehody existujú, požiadajte aj ich o pomoc a napíšte do tlačiva všetky údaje o svedkoch vrátane ich mien, adries a kontaktov. V prípade viacerých svedectiev odlíšte spolujazdca podčiarknutím.

Údaje odlišné pre vozidlo A a odlišné pre vozidlo B:

6. Držiteľ (meno, adresa) – Poistník/Poistený

Tu stačí uviesť meno, adresu trvalého bydliska majiteľov oboch áut. V tomto prípade sa uvádzajú údaje o skutočnom majiteľovi vozidla, na ktorého je uzatvorená zmluva o povinnom zmluvnom poistení áut. Pamätajte, že vodič vozidla a majiteľ vozidla nemusí byť rovnaká osoba!

Telefón alebo email – Uvádzate číslo, na ktoré sa príslušný úradník vie dovolať počas zvyčajných úradných hodín.

V zázname o nehode sa môže vyskytnúť aj kolónka – Platiteľ DPH – odpovedáte na áno/nie, či ste platiteľom DPH alebo nie.

7. Vozidlo

Všetky údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť v týchto dvoch kolónkach nájdete aj v tzv. malom technickom preukaze.

Typ – značka

ŠPZ/EČV

Štát registrácie

Ak ste počas nehody mali k vozidlu pripojené prípojné vozidlo, vyplníte EČV a štát registrácie aj pre prípojné vozidlo.

8. Poistiteľ zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla

Pri vypĺňaní tejto kolónky vám pomôžu doklady o poistení vozidla. Vypíšte názov poisťovne, kde máte uzatvorené PZP na auto. Okrem toho musíte vypísať údaje o poisťovni, o poistnej zmluve:

Adresa

Číslo poistky – Nájdete ho napísané na tzv. asistenčnej karte

Zelená karta číslo

(Pre cudzincov) – Platnosť zelenej karty – Ak je účastníkom nehody cudzinec, stačí mu v bode 8. vyplniť dokedy mu platí zelená karta „Platí do“.

Ak máte uzatvorené aj havarijné poistenie, je dôležité vyplniť aj tieto údaje:

Vozidlo poistené havarijne (KASKO) – áno/nie

V ktorej poisťovni?

9. Vodič

Ako sme už spomínali, vodič bezpodmienečne nemusí byť skutočným majiteľom vozidla. V takom prípade je potrebné vyplniť údaje o vodičovi ako: Meno, Priezvisko, Adresa a detaily týkajúce sa jeho vodičského preukazu

10. Hlavný smer nárazu označte šípkou

Tento bod slúži na identifikáciu miesta stretu oboch vozidiel, k nakresleným motorovým vozidlám len dokreslíte šípku smeru nárazu. Môže ísť napr. o bočnú časť motorového vozidla A a prednú časť motorového vozidla B.

11.Viditeľné poškodenie na vozidle A/na vozidle B

Stručne popíšete poškodenie na vašom vozidle. Píšte jednoducho napr. Rozbitý pravý svetlomet, poškodené pravé predné dvere, poškodený pravý blatník, rozbité čelné sklo atď.

12. Vyznačte okolnosti nehody

Slúži to hlavne „K upresneniu nákresu označte krížikom zodpovedajúce kolónky“.

Zaškrtnite situácie, pri ktorých ste sa ocitli počas nehody. To platí pre obe vozidlá pri nehode. V poslednej kolónke napíšete koľko spolu ste zaškrtli políčok/kolóniek.

13. Nákres nehody v čase stretu vozidiel

Tu kreslíte len to najdôležitejšie týkajúce sa okolností nehody. Nezabudnite vyznačiť jazdné pruhy, nakreslite cestu, následne do nej načrtnite vozidlá a ich smer jazdy opäť zaznačte šípkou. V prípade, že sa v okolí nachádzali aj dopravné značky, prípadne poznáte názvy ulíc, dopíšte ich do políčok.

14. Poznámky vypisujete len v prípade, že chcete na niečo upriamiť pozornosť pri riešení situácie.

15. Nehodu zavinil/i vodič vozidla A, vodič vozidla B alebo to bola spoluvina či za nehodu môže úplne niekto iný, bez prítomnosti polície sa musíte sami dohodnúť, kto bol z účastníkov nehody vinníkom.

16. Na podpis zúčastnených v žiadnom prípade nezabudnite! Je dôležité, aby obaja účastníci dopravnej nehody záznam o nehode podpísali.