VIDEO: Čo sa stane, keď v aute pri 150 km/h zaradíte dvojku?

Zaujímavý pokus má na svedomí nemenovaný majiteľ vozidla značky Renault, ktorého zaujímalo, čo sa stane s autom pri podradení na druhý prevodový stupeň pri 150 km/h. Verte nám, po pozretí tohto videa budete s prevodovou pákou pracovať o niečo opatrnejšie. Podobný omyl vás totiž môže pripraviť o motor, z ktorého zostane tak akurát veľká kopa štrotu.

Existuje pritom hneď niekoľko možných scenárov, ktoré môžu pri pretočení motora nastať. Buď sa motor nezvládne dostatočne mazať a dôjde k jeho zadretiu, alebo nastane jav nazývaný aj ako „valve float“. Vtedy sa ventil nestíha zatvárať dostatočne rýchlo, nekopíruje profil vačky a zostáva otvorený dlhšie, než je potrebné. Samotné znižovanie kompresie (a tým pádom aj výkonu) by až tak nevadilo, väčší problém nastáva, keď sa ventil nestihne vrátiť na svoje miesto včas a narazí do neho piest pri svojej spiatočnej ceste do hornej úvrati. V takej chvíli sa môže ohnúť driek ventilu alebo sa môže vyraziť diera v pieste.

Možno sa teraz pýtate, prečo v tejto situácii nezasiahol obmedzovač alebo nejaké iné záchranné zariadenie, ktoré by odpojilo prívod paliva skôr, než by otáčky dosiahli nebezpečných hodnôt. Táto teória však funguje len v prípade postupného zrýchľovania na konkrétnom prevodovom stupni. Ak sa napríklad na štvorke dostanete k červenému poľu, obmedzovač vás zabrzdí. V prípade, že na obmedzovači podradíte o stupeň, dôjde k pretočeniu motora a v takom prípade je obmedzovač bezmocný.