Parkovanie a pohyb v obytnej zóne: čo hovorí zákon a aké majú chodci a vodiči povinnosti

Obytné zóny sú samozrejmou súčasťou slovenských miest a obcí a opodstatnenie ich existencie nachádzame vo zvyšovaní bezpečnosti chodcov, ktorí sa v nej pohybujú. Jedná sa o lokality, ktoré nemajú charakter významnej dopravnej tepny, preto povinný spomalený prejazd obytnou zónou nie je dôvodom zdržania. Napriek tomu sa v praxi stretávame s tým, že vodiči pravidlá platné v obytných zónach nielen nepoznajú, ale ani nerešpektujú. Dokonca ani po tom, čo boli miestnymi upozornení.

Obytná, pešia a školská zóna - hlavné rozdiely

Paragraf 59 Zákona o cestnej premávke spája povinnosti a práva platné v obytnej, školskej a pešej zóne, ale určité rozdiely existujú. Jeden z rozdielov spočíva v tom, že do pešej zóny majú povolený vjazd výhradne tie vozidlá, ktorým to povoľuje dopravná značka, ale do obytnej a školskej zóny môžu všetky vozidlá okrem tých, ktoré majú uvedený zákaz vjazdu dopravným značením.

Rozdiel medzi obytnou a školskou zónou spočíva v situovaní, školské zóny sú spravidla pri školách. V školských zónach nie je v porovnaní s obytnými deťom povolené hrať sa na ceste. Okrem toho v školskej zóne môžu autá aj stáť, ak tým neobmedzujú chodcov.

Chodci, deti a zvieratá na ceste

Vo všeobecnosti platí, že chodci majú na pohyb používať chodníky, zákon dokonca hovorí o konkrétne pravej strane chodníka. Lenže chodci v obytných zónach majú výnimku a nemusia dodržiavať § 52 cestného zákona. V obytnej zóne môžu chodci používať nielen chodník, ale aj celú šírku vozovky, pričom pred motorovým vozidlami majú chodci vždy prednosť. Na celej šírke vozovky môžu osoby tlačiť detský kočík, hrať sa a vôbec sa voľne pohybovať.

Zároveň platí, že chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. Deti síce poznať zákony nemôžu, mali by však byť poučené rodičmi, že prechádzajúce auto a motorku musia vždy nechať prejsť.

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný (§ 57) aj v obytnej zóne, za ich zabezpečenie je zodpovedný ich chovateľ alebo poverená osoba.

Maximálna povolená rýchlosť vozidiel

V obytnej, školskej i pešej zóne platí spoločné pravidlo, že vozidlá môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 km/h. Pritom je vodič povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.

V obytnej zóne sa môžu pohybovať aj cyklisti na bicykloch.

Parkovanie áut na ceste

Obytné a pešie zóny majú spoločný zákaz státia motorových vozidiel. To znamená, že autá, dodávky a motorky sa v obytných zónach pohybovať môžu, môžu zastaviť (napríklad pre vykládku nákladu či nástup osôb), ale nemôžu tu stáť (parkovať).

Výnimku nemajú ani rezidenti. Obyvateľ obytnej zóny nesmie svoje auto parkovať na ceste ani pred vlastným domom, vchodom či pozemkom. Obytné zóny sú zriaďované v prípade, že sa v nich nachádzajú vyhradené parkovacie státia a/alebo v prípade, že rezidenti disponujú vlastným pozemkom pre odparkovanie vozidla.

Teda odpoveď na otázku, či môžem parkovať v obytnej zóne na ceste pred vlastným domom, je nie.

POZOR: V školskej zóne môžu motorové vozidlá stáť, ak neobmedzujú chodcov, zároveň však musia dodržiavať všetky štandardné pravidlá státia (najmenej 5 m od prechodu pre chodcov, najmenej 5 m od rohu križovatky a pod.).

Úplné znenie zákona:

Zákon č. 8/2009 Z. z. § 59 (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.