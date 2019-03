Raši označil prezidentskú Čaputovú za neznámu

Podľa lídra SaS Richarda Sulíka sa Robert Mistrík, ktorý sa vzdal kandidatúry na prezidenta, zachoval zodpovedne. Sulík povedal, že SaS jeho gesto považuje za zodpovedné. Líder liberálov zároveň nemá obavy, že by si Čaputová vo funkcii prezidenta SR nevedela poradiť.

Raši v diskusnej relácii uviedol, že „každé preteky sa vyhrávajú až prejdením cieľovej pásky“, poznamenal to na margo výsledkov prieskumov súvisiacich s prezidentskými voľbami. Ako doplnil, rozhodovať sa bude v druhom kole.

Mistrík uviedol, že je presvedčený, že urobil dobré rozhodnutie, keď z prezidentskej kampane odstúpil. Povedal, že sa nebráni ani inej forme pomoci ako tej, že Čaputovej vyjadril podporu. To, či sa zapojí opäť do politiky, zatiaľ nevylúčil. Ako poznamenal, zatiaľ konkrétne plány nemá.

Podľa Rašiho má prezidentský kandidát Maroš Šefčovič „najväčšie skúsenosti z fungovania Európskej komisie, čo bude po prezidentských voľbách, necháme až na ten čas“. Ako doplnil Raši, teraz sa je potrebné sústrediť na to, aby Šefčovič vyhral prezidentské voľby. O tom, či je zároveň najlepším kandidátom na eurokomisára, sa podpredseda Smeru-SD vyjadriť nechcel. Nepotvrdil ani to, že by ním mohol byť aj Robert Fico (Smer-SD).