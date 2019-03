Raši potvrdil, že v hre o post ministra financií sú viaceré mená

V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol podpredseda Smeru-SD Richard Raši.

O kom všetkom v Smere-SD na túto funkciu uvažujú, však konkretizovať nechcel. „Nemali sme mať ešte žiadneho nového ministra financií, Peter Kažimír (Smer-SD) je zatiaľ legitímnym ministrom financií a bude ním minimálne do svojho nástupu na guvernéra Národnej banky Slovenska,“ povedal Raši.

Meno nového šéfa rezortu financií chce Smer-SD oznámiť až po tom, čo o ňom rozhodne predsedníctvo strany. Podľa lídra SaS Richarda Sulíka, ak by sa mal stať nástupcom Kažimíra práve Imrecze, „bolo by to fatálne zlyhanie“.

Sulíkovi sa pozdávajú návrhy z balíčka Andreja Danka (SNS). Podľa neho Danko konečne predložil niečo, „čo má hlavu aj pätu“. Potvrdil, že jeho návrhy by podporil.

Aj Raši poznamenal, že tento balíček je dobrý. „Stále je platná koaličná zmluva. O zásadných návrhoch musí rokovať Koaličná rada,“ uviedol to Raši. Podľa neho „ak sa budú tieto výborné návrhy prejednávať, určite sa budú hľadať riešenia, kto a skadiaľ ich zaplatí“. povedal Raši.

Poznamenal, že „ak sa chce udržať vyrovnaný rozpočet, tak sa financie budú musieť odniekadiaľ presunúť“. V balíčku podpredsedovi Smeru-SD chýbajú však opatrenia, ktoré by sa dotkli bežných ľudí, napríklad zníženie daňového zaťaženia.