Občania by mali pri voľbe prezidenta podľa Pellegriniho spozornieť

Po voľbách by uvítal, keby mohol s novou hlavou štátu fungovať v tandeme. Prezident by mal podľa neho poznať situáciu v krajine a byť zástupcom všetkých. V prvom rade by mu malo ísť o upokojenie situácie a mal by vedieť prispieť k zmiereniu.

Pri voľbe považuje za potrebné zamyslieť sa nad tým, či niekomu ľudia dovolia opäť sa učiť, ako byť prezidentom. Úlohu hlavy štátu považuje za náročnú. „Máme za sebou skúsenosť, keď sme do Prezidentského paláca poslali človeka, ktorý v živote s politikou nerobil,“ argumentoval premiér.

Tvrdí, že s Andrejom Kiskom má korektné vzťahy, no chýba mu tandemové riešenie projektov a spolupráca na konkrétnych opatreniach. Negatívne vníma jeho kritický prístup k situácii na Slovensku.

Na margo údajného telefonátu predsedu Smeru-SD Roberta Fica s Antoninom Vadalom povedal, že nemá dôvod mu neveriť. Reagoval tým, že dôkazy by mali predložiť aj novinári, ktorí o telefonáte informovali. „Iný dôkaz na stole nemám,“ povedal.