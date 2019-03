Výroba áut tento rok klesne o 5 %

Výroba v nemeckých závodoch by mala padnúť približne o 5 % na 4,8 milióna vozidiel, uviedol v sobotu vo svojej prognóze zväz automobilového priemyslu VDA. Naopak, zahraničná produkcia by sa mala zvýšiť o 3 % na 11,6 milióna áut. Dôvodmi sú spomaľovanie ekonomiky, obchodné a colné riziká, ale aj výstavba a rozširovanie závodov v USA, Mexiku a Číne.

Zamestnanosť v nemeckých závodoch by mala zostať stabilná na úrovni asi 834.000 pracovníkov, uviedol šéf VDA Bernhard Mattes. To je však stále najvyššia zamestnanosť od znovuzjednotenia krajiny.

Všetky trhy sa sú na tom relatívne dobre a dopyt je vysoký. VDA počíta v Európe so stabilným dopytom podobne aj v Číne, v USA by sa mal mierne znížiť. Predpokladom však je konštruktívne vyriešenie obchodných a ekonomicko-politických konfliktov, týkajúcich sa napríklad brexitu alebo obchodu medzi EÚ, USA a Čínou. Mattes vyzval Brusel a Washington, aby urobili v rámci rokovaní všetko pre vyriešenie sporov.

Mattes tiež poukázal na masívne investície nemeckého automobilového priemyslu do elektromobilov a hybridov. „V najbližších 3 rokoch investujeme do elektromobility vyše 40 miliárd eur, k tomu je potrebné ešte pripočítať ďalších 18 miliárd eur smerujúcich do digitalizácie, zosieťovaného a autonómneho riadenia,“ uviedol Mattes. Ponuka elektrifikovaných modelov nemeckých výrobcov by sa mala dovtedy strojnásobiť na približne 100. Potrebné sú však tiež ďalšie nabíjacie stanice a stimuly na kúpu takýchto modelov.