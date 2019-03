Video: Prečo v noci nejazdiť na snežnom skútri?

Nešťastník z nášho dnešného príbehu v živote prežíval zmeny, kvôli ktorým mal hlavu neustále v smútku. Od čoho sú však kamaráti, ak nie od toho, aby nás vytiahli z biedy?

Kamarát ho teda zobral na výlet do hôr, kde si mali vyskúšať jazdu na snežných skútroch. Aby si jazdu ozvláštnili, rozhodli sa previezť za tmy. Náhle sa však ukázalo, že to nebol ideálny nápad, pretože muž, ktorý sedel prvýkrát sám na skútri, v zákrute dostatočne nezabrzdil, a znenazdajky narazil do vetvy na ceste. Muži túto zrážku našťastie prežili bez vážnejších zranení.

Nočná jazda nie je pre každého