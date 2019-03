Video: Pastor vzkriesil z hrobu mŕtveho pred zrakmi stoviek ľudí

V posledných dňoch sa do popredia záujmu užívateľov sociálnych sietí dostal záznam z údajného vzkriesenia mŕtveho človeka v rakve pastorom Alphom Lukauom. Lukau je vodcom cirkvi známej pod názvom Alleluia Ministries (Pastorstvá Alleluia), ktorá však odmietla tvrdenia o tom, že jej vodca vzkriesil mŕtveho muža v rakve. Aká je teda pravda?

Prehovoriť musel bývalý zamestnávateľ nebožtíka

Po prerazení videa na sociálnych sieťach netrvalo dlho, kým sa k prípadu vyjadril bývalý zamestnávateľ údajne zosnulého Elliota. Muž z rakvy sa podľa neho v skutočnosti volá Brighton Moyo, a nie je pravda, že bol mŕtvy.

„Pracoval pre mňa, pracoval pri strojoch. Je to milý chlapík... nebol chorý. Bol silný a zdravý. Mal veľmi pevný vôľu,“ hovorí o Moyovi jeho zamestnávateľ Vincent Amoretti, ktorý je majiteľom spoločnosti na spracovanie dreva Vincent Amoretti Timber and Construction.

Moyovi údajne udelili platené voľno na celý týždeň. V pondelok sa mal vrátiť do práce, kam však neprišiel. Zamestnanci, ktorí dovtedy videli video na internete, majiteľovi oznámili, že ich kolega umrel. Amoretti na to reagoval so smútkom.

Neskôr si však sám pozrel video z jeho „oživenia“, a ako cituje časopis Sunday World, nemohol sa prestať smiať. „Keď som uvidel video, poriadne som sa zasmial.“

Zázraky sa nediali prvý raz

Zdá sa, že okolo Moya zázraky len tak poletujú. Ako totiž hovorí Amoretti, v minulosti sa mu v kostole pred veriacimi stala podobná „nevysvetliteľná“ udalosť.

„Počul som, že sedel na vozíku, a duchovný ho znovu postavil na nohy. Neskôr som zistil, že to bol len spôsob, ako prilákať nových veriacich.“

Amoretti na záver dodáva, že ak sa Moyo pokúsi vrátiť do zamestnania, rád ho prijme. „Ale keď sa vráti, opýtam sa ho, o čo mu išlo.“