Najúspešnejší ľudia na svete sa riadia pravidlom 5 hodín. V čom spočíva?

Kto je pre vás zosobnením kariérneho úspechu na celosvetovej úrovni? Bill Gates? Elon Musk? Oprah Winfreyová? Nech už vám napadne akékoľvek meno, tých najúspešnejších svetových lídrov spája jeden spoločný princíp – pravidlo piatich hodín.

Úspech za hodinu denne

Pravidlo znie celkom jednoducho: z každého pracovného dňa vyčleňte 1 hodinu, ktorú zasvätíte sebazdokonaľovaniu, či už formou učenia sa alebo precvičovania svojich zručností. Pravidlo 5 hodín získalo svoj názov na základe 5 hodín z týždňa, ktoré obetujete učeniu.

Dôvody, prečo u ľudí, ktorí na svete v očiach verejnosti dosiahli najviac, toto pravidlo funguje, sú hneď dva. V prvom rade ťažšia a dlhšia práca nie je to isté, čo šikovnejšia práca. Podstatou šikovného pracovania je vyčleniť si kúsok času nie na to, aby sme niečo robili, ale na to, aby sme sa učili. Táto taktika pomáha zamerať sa viac na dlhodobé zlepšovanie.

Po druhé, profesionála nikto neporazí. Učiť sa za pochodu nikdy nie je na škodu, ale niečo bude aj na tom, že prax robí majstra. Podnikateľ s miliardami na účte Marc Andreessen uvádza ako príklad Marka Zuckerberga.

„Myslím si, že nadobúdanie skúseností, doslova ich nadobúdanie, sa nesmierne podceňuje. Musí byť dôvod, prečo existuje toľko príbehov o Markovi Zuckerbergovi. A prečo nemáme viac Markov Zuckerbergov. Tí najlepší šéfovia – a ak s nimi strávite nejaký čas, tak viete, že je to pravda – majú encyklopedické znalosti o tom, ako viesť spoločnosť. Také niečo v dvadsiatich rokoch asi len ťažko vytušíte.“

3 spôsoby, ako využiť svojich 5 hodín na zdokonaľovanie

Magazín Inc. svojim čitateľom ponúka hneď tri spôsoby, ako zužitkovať hodinu denne na sebazdokonaľovanie. My vám ich predstavujeme tiež: