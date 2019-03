Kiska hovoril o rómskej problematike s eurokomisárkou Jourovou

O rómskej problematike diskutovali prezident SR Andrej Kiska s európskou komisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví Věrou Jourovou na spoločnom piatkovom stretnutí v Košiciach.

Ako pripomenul, na Slovensku žije takmer 400.000 Rómov, čo predstavuje približne sedem percent obyvateľstva. „Musím s veľkou ľútosťou skonštatovať, že tejto téme sa venujeme veľmi málo. Máme vládneho splnomocnenca, ktorý, myslím si, odvádza veľmi dobrú prácu, ale z pohľadu zložitosti tejto problematiky vždy apelujem, že podľa môjho názoru na to, aby sme takú ťažkú problematiku dokázali riešiť, by to mal byť minimálne minister alebo ideálne podpredseda vlády,“ povedal. Podľa neho by sa mal prierezovo venovať školstvu, zdravotníctvu či sociálnym veciam.

Prezident Kiska poukázal aj na problémy nenavštevovania materských škôl, čo má za dôsledok i neovládanie slovenského jazyka a neosvojenie si hygienických návykov pri nástupe do základnej školy. Spomenul tiež veľké množstvo preradzovania rómskych detí do špeciálnych škôl a to, že sa nedostávajú na stredné školy, prípadne ich neukončia. Vyzdvihol pritom plánované zavedenie povinnej predškolskej prípravy. Riešením spomínaných problémov nielen v rómskej komunite, ale vo všetkých chudobných oblastiach, by podľa neho mohla byť aj povinná dvojročná predškolská príprava.

Ako jeden z pozitívnych príkladov uviedol kontajnerovú materskú školu v Hrabušiciach v Spišskonovoveskom okrese. „Keď tam vojdete a porozprávate sa s učiteľmi, tak vám povedia, že tie rómske deti, ktoré mali možnosť dva roky navštevovať škôlku, predstavujú priepastný rozdiel v tom, ako sa dá s týmito deťmi pracovať,“ spresnil.

Spolu s eurokomisárkou Jourovou hovorili aj rómskych osadách, kde ich obyvatelia nemajú prístup k pitnej vode, elektrine alebo sú umiestnené na nevysporiadaných pozemkoch. Kiska upozornil aj na diskrimináciu Rómov zo strany zamestnávateľov.

Jourová, ktorá sa venuje rómskej problematike predovšetkým z hľadiska vzdelávania, vo štvrtok (28. 2.) navštívila školu v Chminianskych Jakubovanoch v okrese Prešov. Podľa nej ide o pozitívny príklad, ktorý by sa dal a mal nasledovať všade inde. „Chcela som vidieť realitu, chcela som hovoriť s učiteľmi, chcela som hovoriť s deťmi. To sa mi podarilo včera. Mám celkom dobré zážitky, veľa optimizmu,“ povedala.

Zároveň pripomenula, že rómska problematika je zložitý fenomén a vzdelávanie nemožno vytrhnúť z tohto kontextu, keďže súvisí s chudobou, nezamestnanosťou a s ďalšími problémami týkajúcimi sa bývania. „Súhlasím s tým, že v každej krajine, kde máme rómsku komunitu takto početnú, ako je tu na Slovensku, by sa tieto problémy mali riešiť z tej najvyššej politickej úrovne, aby to malo potrebnú politickú vôľu, aby sa tie problémy riešili nielen cez zákony, ale aj cez konkrétne akcie, cez financovanie, a tak ďalej,“ uzavrela Jourová.