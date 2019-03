Čaputová získala v najnovšom prieskume už viac ako 50 percent

Ak by sa prezidentské voľby konali koncom februára, ľudia by najviac volili Zuzanu Čaputovú. Získala by 52,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič s 16,7 percenta hlasov a na treťom Štefan Harabin so ziskom 11,4 percenta.

Za prvou trojicou by nasledoval Marian Kotleba, ktorému by dalo hlas 5,6 percenta opýtaných. Piate miesto by získal Béla Bugár ( 4,1 percenta), šieste František Mikloško (3,1 percenta) a na siedmom mieste by sa umiestnil Milan Krajniak (2,4 percenta). Nasledoval by Eduard Chmelár (1,5 percenta) a Martin Daňo (1,0 percenta).

Pod hranicou jedného percenta by skončili Bohumila Tauchmannová a Ivan Zuzula, zhodne po 0,5 percenta, ďalej Róbert Švec (0,2 percenta) a Juraj Zábojník (0,1 percenta).

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.