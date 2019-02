V prvom kole prezidentských volieb by viedla Čaputová, takto by dopadli ostatní kandidáti

V prvom kole prezidentských volieb by koncom februára viedla Zuzana Čaputová so ziskom 44,8 percenta, nasledovaná Marošom Šefčovičom s 22,1 percenta. Stretli by sa tak v druhom kole. Tretí by skončil Štefan Harabin, ktorému by dalo hlas 12 percent opýtaných. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala pre televíziu Markíza po odstúpení Roberta Mistríka na vzorke 804 respondentov.

Za prvou trojicou by nasledoval Marian Kotleba (8,2 percenta). Na piatom mieste by sa umiestnil František Mikloško (3,5 percenta), na šiestom Béla Bugár (3,2 percenta), nasledujú Eduard Chmelár (2,5 percenta) a Milan Krajniak (2,4 percenta).

Pod hranicou jedného percenta by skončili Martin Daňo (0,9 percenta), Róbert Švec (0,3 percenta), Juraj Zábojník (0,1 percenta), Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová (obaja zhodne po 0,0 percenta).

Necelé tri týždne pred prezidentskými voľbami 17 percent opýtaných nevedelo, koho voliť. Päť percent ľudí by voliť nešlo.

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7. do 22. h.