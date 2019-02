Prieskum: Voľby by vo februári vyhral Smer-SD, ĽSNS má rekordné preferencie

Vo februári by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, ktorému by hlas odovzdalo 21,2 percenta opýtaných, obsadil by tak 35 kresiel. Nasledujú ĽSNS so ziskom 11,7 percenta, čo by jej prinieslo 19 mandátov, a SaS s 11,2 percenta, a teda 18 poslancami.

V parlamente by mala zastúpenie aj koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD, ktorá by so ziskom 9,5 percenta obsadila 16 mandátov. Piate je v prieskume hnutie Sme rodina, volilo by ho rovnako 9,5 percenta opýtaných a malo by tiež 16 poslancov. Nasleduje hnutie OĽaNO-NOVA, ktoré by volilo 8,4 percenta respondentov, čo predstavuje zisk 14 kresiel.

Do parlamentu by sa dostala aj SNS so 7,5 percenta a 12 poslancami. Nasleduje KDH, ktoré by volilo 6,5 percenta opýtaných, za ktoré by dostalo 11 mandátov. Ako posledný by sa do parlamentu dostal Most-Híd, ktorému by 5,4 percenta prinieslo deväť kresiel.

Agentúra robila prieskum od 21. do 26. februára na vzorke 1022 respondentov. Pýtala sa ich, ktorej zo strán by dali hlas, opýtaným predložila zoznam s názvami strán a hnutí. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 7,2 percenta opýtaných, 14,3 percenta nevedelo a preferencie rozdelilo ostatných 78,5 percenta.