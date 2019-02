Kiska hovoril so šéfom NATO o dôležitosti investícií do obrany

Na tému bezpečnosti vo štvrtok rokoval v Košiciach prezident SR Andrej Kiska na stretnutí s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensom Stoltenbergom.

So šéfom NATO sa prezident stretol v rámci štvrtkovej schôdzky prezidentov deviatich východoeurópskych členov aliancie, tzv. Bukureštskej deviatky (B9). Stoltenberg podľa jeho slov ocenil, že Slovensko je pripravené splniť všetky svoje záväzky v NATO.

Slovenský prezident ďalej skonštatoval, že obranu musí zabezpečiť štát a o obrane treba hovoriť práve v čase mieru. Poukázal na to, že pred piatimi rokmi hrozila vojna na Ukrajine, pričom vojnový konflikt by bol o čosi viac ako 100 kilometrov východne od Košíc. „A vtedy by sa asi každý občan pýtal, či sme pripravení, či sme dosť investovali do obrany. Musíme o tom uvažovať práve v čase mieru a musíme vysvetľovať každému občanovi, aké sú dôležité investície do našej bezpečnosti,“ povedal.

Kiska dodal, že Košice sa vo štvrtok stali centrom strednej Európy, kde sa stretávajú prezidenti deviatich krajín, ktorí reprezentujú takmer 100 miliónov ľudí.

Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska v Košiciach diskutujú o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve. Témami sú aj o šírenie dezinformácií či obrana proti kybernetickým hrozbám a propagande. Prezidenti si zároveň pripomenú 70. výročie vzniku NATO, ako aj výročia vstupu krajín B9 do NATO.