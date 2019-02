Trump: Problémovým bodom na summite s Kimom boli sankcie (2)

Trump na tlačovej konferencii uviedol, že Severná Kórea požadovala, aby zrušil všetky sankcie voči tejto krajine výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, ale nebol to ochotný urobiť. „Niekedy musíte odísť,“ povedal o predčasnom ukončení summitu s Kimom, ktorý ho však ubezpečil, že Severná Kórea naďalej nebude vykonávať jadrové a raketové testy.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyjadril ľútosť nad tým, že obe strany nezašli ďalej. Podľa jeho slov žiadali Kima, aby urobil viac, ale „on to nebol pripravený urobiť“.

Trump povedal, že jeho vzťah s Kimom je stále „pevný“. Témou rokovania s ním bolo aj hlavné jadrové zariadenie v Jongbjone a Kim ho bol podľa amerického prezidenta ochotný odstrániť, ak dôjde z zrušeniu sankcií. Spojené štáty „musia dostať viac ako toto“, pretože Severná Kórea má aj iné jadrové a raketové zariadenia, o ktorých vedia. Ak by došlo k dohode, Spojené štáty by mohli ľahko vykonávať inšpekcie všetkých severokórejských raketových a jadrových lokalít, povedal Trump podľa agentúry Jonhap.

„Tak veľmi by som chcel zrušiť sankcie, pretože chcem, aby táto krajina rástla,“ uviedol. „Boli ochotní denuklearizovať veľkú časť oblastí, ktoré sme chceli, ale nemohli sme sa za ne zriecť všetkých sankcií“.

Trump povedal, že dokumenty boli pripravené na podpis, ale „nebolo to proste vhodné“. „Chcel som to urobiť poriadne. Oveľa radšej by som spravil poriadne, ako rýchlo,“ uviedol.

Vyjadril tiež nádej, že sa s Kimom opäť stretne, ale zatiaľ sa na ďalšom summite nedohodli. Podľa Trumpa nie je potrebné zavedenie ďalších sankcií voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Už teraz sú dosť prísne a v Severnej Kórei je „veľa skvelých ľudí, ktorí tiež musia žiť“, konštatoval.

Uviedol, že sa hovorilo aj o prípade amerického študenta Otta Warmbiera, ktorého v roku 2016 zatkli v KĽDR a ktorý sa rok nato vrátil do vlasti v kóme a zomrel. Kim sa „cítil veľmi zle“ v súvislosti s týmto incidentom, povedal Trump. Vyjadril presvedčenie, že severokórejský vodca nevedel o Warmbierovom stave alebo by nebol dopustil, aby sa takáto tragédia stala. Vinu skôr zvalil na väzenské podmienky v tejto krajine.

Trump sa vyjadril aj k svojmu rozhodnutiu pozastaviť juhokórejsko-americké vojenské cvičenia po prvom minuloročnom summite s Kimom. Stále si myslí, že cvičenia sú finančné náročné a Južná Kórea by mala náklady zaplatiť. Neuviedol, či pristúpi k ďalším krokom v súvislosti s týmito manévrami.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová predtým potvrdila, že lídri v súlade s očakávaniami diskutovali o denuklearizácii Kórejského polostrova. „Teraz sa nedosiahla žiadna dohoda, ale príslušné tímy sa tešia na budúce stretnutia,“ konštatovala. Schôdzky medzi Trumpom a Kimom označila za „veľmi dobré a konštruktívne“.

Obaja politici odišli vo štvrtok z hotela, kde sa konal dvojdňový summit, oveľa skôr, ako bol pôvodný plán. Zrušili pracovný obed a aj ceremóniu, na ktorej mali dohodu podpísať. Nasledovala Trumpova približne 40-minútová tlačová konferencia, po ktorej odletel do vlasti.

Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický summit vlani v júni v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov USA a KĽDR. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang. Veľmi všeobecne formulovaná dohoda však bezprostredne nepriniesla hmatateľné výsledky.