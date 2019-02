Rakovina ohrozuje bezdetné ženy až o 72 percent viac ako tie s rodinou. Prečo je to tak?

Vedci sa nazdávajú, že našli dôvod, prečo bezdetné ženy častejšie ochorejú na rakovinu ako ženy, ktoré v minulosti rodili. Nemá to však nič spoločné so samotným pôrodom a biologickými zmenami po pôrode.

Skutočnou príčinou nelichotivej štatistiky je zmena životného štýlu. Ako totiž hovoria výskumníci z Klagenfurtskej univerzity v Rakúsku na čele s profesorom Paulom Schweinzerom, rodičky sa po pôrode musia prispôsobiť novému životnému štýlu, z ktorého často vynechávajú konzumáciu alkoholu a ponocovanie.

Rodičovstvo verzus manželstvo

Vedci sa pri skúmaní spojenia medzi rakovinou a materstvom konkrétne zamerali na 1 percento populácie Anglicka a Walesu. Spoliehali sa pritom na údaje britského štatistického úradu, ktorý im poskytol údaje zo sčítaní ľudu z rokov 1971, 1981, 1991, 2001 a 2011 – dokopy teda ide o 50-ročné obdobie.

Podľa výsledkov publikovaných vo vedeckom žurnále Scientific Reports sa odhaduje, že riziko ochorenia na rakovinu u 70-ročnej ženy bez potomkov je 1,3 percent, pričom u jej rovesníčky s deťmi je to len 0,4 percent. Matky majú okrem toho o polovicu nižšie riziko úmrtia v dôsledku infekčného ochorenia.

Bádatelia majú za to, že matka aj otec sú odolnejší voči infekciám vďaka tomu, že s nimi častejšie prichádzajú do styku prostredníctvom dieťaťa. Posilnený imunitný systém s nimi ostáva až do vysokého veku.

Pokiaľ ide o infekčné ochorenia, z hľadiska zdravia sú opäť zvýhodnení aj otcovia, ale v menšej miere ako ich nežnejšie polovičky. V porovnaní s bezdetnými mužmi majú o tretinu menšiu šancu na smrť v dôsledku infekčného ochorenia, a o dve tretiny nižšie riziko úmrtia na rakovinu. Otcovia sa takisto o 50 percent menej dopúšťajú samovražedných skutkov, a v rovnakom pomere sa im vyhýbajú aj nehody.

Na záver pripomíname, že manželstvo a rodičovstvo nie je to isté! Minulé prieskumy paradoxne zistili, že u ženatých mužov je až o 171 percent vyššie riziko úmrtia na onkologické ochorenie, zatiaľ čo u vydatých žien je riziko úmrtia na srdcovo-cievne ochorenie o 123 percent vyššie v porovnaní so slobodnými ľuďmi v ich veku.

Vedci majú najväčšie obavy o bezdetné manželské páry, ktoré si ľahko zvyknú na sedavý spôsob života a častú zábavu s prítomnosťou alkoholu a iných návykových látok.