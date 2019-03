Oscarový herec Javier Bardem má 50 rokov

Javier Ángel Encinas Bardem sa narodil 1. marca 1969 v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch. Pochádza z umeleckej rodiny, v ktorej boli matka, súrodenci i starý otec hercami. Dokonca aj jeho strýkom bol režisér Juan Antonio Bardem.

V divadle si Javier Bardem prvýkrát zahral už v šiestich rokoch, potom ako teenager účinkoval v mnohých televíznych seriáloch. Venoval sa aj športovým aktivitám. Hral ragby, dostal sa až do španielskeho národného tímu. Študoval na madridskej Škole umenia a remesiel, pretože sa chcel stať maliarom, ale štúdium nedokončil. Vystriedal rôzne druhy zamestnaní.

Budúceho herca objavil režisér Juan José Bigas Luna, tvorca kontroverzných snímok, ktoré mu otvorili bránu do sveta filmového priemyslu. Prvým filmom bol Las edades de Lulú (Lulu a jej vek, 1990), ktorého dej sa odohráva v prostredí sexuálnych deviantov. Nasledovala snímka Tacones lejanos (Vysoké podpätky, 1991) Pedra Almodóvara. Kritiku zaujala práve filmová postava, ktorú stvárnil Javier Bardem.

Uznania odborných kruhov herec dosiahol v titulnej úlohe detektíva v dráme El detective y la muerte (Detektív a smrť, 1994) v réžii Gonzala Suareza. Za film získal Striebornú mušľu v San Sebastiane 1994. V ďalšom roku sa stal laureátom výročnej španielskej ceny Goya za stvárnenie postavy herca Victora Ventura, ktorý pracuje na erotickej telefónnej linke v komédii Mouth to Mouth (Boca a boca, 1995) v réžii Manuela Gómeza Pereira.

V psychologickej dráme Pedra Almodóvara Carne trémula (Na dno vášne, 1997) Bardem stvárnil policajta Davida, ktorý po ťažkom zranení zostane pripútaný na invalidnom vozíku. Práve za túto rolu bol nominovaný na Goyu 1997 a v rovnakom roku i na Európsku filmovú cenu Felix. Úloha homosexuálneho básnika a spisovateľa Reinalda Arenasa v snímke Before Night Falls (Skôr než sa zotmie, 2000) v réžii Juliana Schnabela vyniesla Bardemovi nielen Volpiho pohár na MFF v Benátkach v roku 2000, ale ako prvý Španiel bol nominovaný na Oscara a Zlatý Glóbus ako najlepší herec.

Z ďalších Bardemových filmov zožal úspech Los lunes al sol (Pondelky na slnku, 2002) režiséra Fernanda Leóna de Aranoa. Film zachytáva osudy partie kamarátov, ktorí sa snažia vyrovnať so životom po strate zamestnania. Filmových fanúšikov oslovila aj snímka Mar adentro (Hlas mora, 2004) v réžii Alejandra Amenábara, skutočný príbeh Ramóna Sampedra, ktorý ochrnul po nešťastnom skoku do vody a viac ako štvrťstoročie žiada úrady o eutanáziu. Vysoká úroveň hereckých výkonov Bardema a citlivosť Amenábarovho režijného prístupu vyvolávajú silné emócie, majú však aj filozofický potenciál. Film Bardemovi vyniesol Strieborného leva – Veľkú cenu poroty, Zlatý Globus 2004, a tiež Oscara 2005 za najlepší cudzojazyčný film.

Bardem si odniesol Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za stvárnenie profesionálneho zabijaka v snímke bratov Coenovcov No Country for Old Men (Táto krajina nie je pre starých, 2007).

Hviezdne obsadenie vrátane herca Bardema sa podarilo získať producentom a režisérovi Mikeovi Newellovi pre filmovú adaptáciu románu Gabriela Garcíu Márqueza Love in the Time of Cholera (Láska v čase cholery, 2007).

Po pomyselnej trilógii (Amores perros, 21 gramov, Babel) nakrútil Alejandro Iňárritu v roku 2010 ďalší emocionálne silný filmový príbeh Biutiful odohrávajúci sa v Barcelone. Hlavnú postavu smrteľne chorého bývalého narkomana snažiaceho sa starať o svoje deti a nájsť zmierenie so svojim životom, stvárnil práve Javier Bardem, ktorý zvíťazil v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.

Populárni španielski herci Penelope Cruzová a Javier Bardem uzavreli manželstvo v roku 2010 na Bahamách. Hviezdy pár si spolu zahral v niekoľkých filmoch napríklad v roku 2008 v romantickej komédii Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona i v snímke Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný v roku 2017. Excelovali i v hlavných úlohách vo filme Everybody Knows (Všetci to vedia, 2018). Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho sa stal otvárajúcou snímkou na festivale v Cannes.