Ďalší volebný prieskum favorizuje Čaputovú, Šefčovič výrazne zaostáva

Ak by sa prezidentské voľby konali koncom februára, ľudia by najviac volili Zuzanu Čaputovú (27,50 percenta). Na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič s 17,10 percenta hlasov. Roberta Mistríka, ktorý sa v utorok (26. 2.) vzdal kandidatúry, by volilo 16,80 percenta opýtaných, čo by znamenalo tretie miesto.

Za prvou trojicou by nasledoval Štefan Harabin, ktorému by dalo hlas 11,70 percenta opýtaných. Piate miesto by získal Milan Krajniak (6,10 percenta), šieste Béla Bugár (5,90 percenta) a na siedmom mieste by sa umiestnil Marian Kotleba (4,50 percenta).

Nasledoval by František Mikloško (3,90 percenta), Martin Daňo (2,60 percenta), Eduard Chmelár (2,20 percenta) a Juraj Zábojník (1,10 percenta). Pod hranicou jedného percenta by skončili Róbert Švec (0,50 percenta), Ivan Zuzula (0,10 percenta) a Bohumila Tauchmannová (0,00 percenta).

Podľa prieskumu by sa určite na prezidentských voľbách zúčastnilo 64 percent respondentov, pravdepodobne áno 19 percent, pravdepodobne nie 6,1 percenta, určite nie 9,3 percenta a 1,6 percenta oslovených nevedelo odpovedať.

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.