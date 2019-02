Video: Vodič chcel predbehnúť niekoľko vozidiel naraz.Toto auto s majákmi si však nevšimol

Kamera v aute zachytila nehodu poľského vodiča, ktorý narazil do policajného vozidla. Muž chcel na rovnej ceste mimo obce predbehnúť niekoľko vozidiel naraz, no pre vysokú rýchlosť nedokázal prispôsobiť svoju jazdu a spôsobil dopravnú nehodu.

Muž predbehol súčasne štyri autá, no nevšimol si, že piate vozidlo práve odbočuje doľava. Aj keď sa vodič snažil brzdiť a trúbiť, už to bolo príliš neskoro a narazil do policajného vozidla. Jeho bezprostredná reakcia po náraze hovorí za všetko.

Video: Vodič si pekne zanadával