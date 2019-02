Video: Vladimír chcel odísť z nemocnice s nožom zabodnutým v chrbte. Takýto mal dôvod

Polonahý muž sa rozhodol odkráčať von z nemocnice napriek tomu, že mal v chrbte zabodnutý nôž. 34-ročný Vladimír krvácal z rany na chrbte, no ani to mu nezabránilo v odhodlaní ísť von na cigaretu. Muž sa vrátil späť do Kazaňskej nemocnice, až keď ho lekári varovali, že môže umrieť.

Celú situáciu v ruskej nemocnici zachytila na mobil jedna zo zdravotných sestier. Vladimír sa údajne zranil pri bitke, pričom istú úlohu zohral aj alkohol. Muž skončil s nožom zapichnutým v chrbte až po rukoväť. Zdravotníci boli práve v procese vyzliekania pacienta, keď sa muž postavil so slovami, že musí ísť von. Sestry a lekári museli muža prehovárať, aby sa vrátil dnu, pretože vonku je veľká zima. Vladimír však trval na tom, že si ide zapáliť.

Sestra mužovi vo videu povie, že je blázon, pričom poukáže na to, že nemá žiadne cigarety. Vladimír je však aj napriek tomu odhodlaný ísť vonku, kde bolo -10 stupňov Celzia. Pravdepodobne dúfal, že cigaretu dostane od niekoho vonku. Jeden z lekárov následne Vladimírovi jasne vysvetlil, že zomrie. Muž sa nechal presvedčiť, až keď mu personál povedal, že mu len podajú injekciu a potom ho pošlú domov. Vladimír následne podstúpil operáciu a podľa nemocnice je v stabilizovanom stave.

Video: Muž chcel ísť na cigaretu s nožom v chrbte