Šokujúce zistenie z krematória: Spálili obeť onkologického ochorenia, a toto nasledovalo!

Pacienti s rakovinou majú k dispozícii dva druhy liečby: prvým z nich je chemoterapia, pri ktorej sa pacientovi aplikujú liečivé látky formou infúzie alebo tabletiek, a rádioterapia, ktorá využíva pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky.

Ak ste niekedy navštívili onkologické oddelenie v nemocnici, možno aj vám padlo do oka upozornenie, že tehotné ženy by nemali prichádzať do blízkeho kontaktu s pacientmi podstupujúcimi rádioterapiu. Čo sa však deje s pracovníkmi krematória, ktorí prichádzajú do kontaktu s telami takýchto pacientov na dennej báze?

Šokujúce zistenie z USA

V arizonskom krematóriu nedávno odhalili zamorenie rádioaktívnymi prvkami. Zamestnanci aj chemici majú za to, že za to môže kremácia onkologického pacienta, ktorého liečili pomocou rádioaktívnych prvkov. Výskum uverejnený na stránkach Journal of the American Medical Association, sa teraz pokúša zhodnotiť, do akej miery to ohrozuje zdravie pracovníkov zariadenia.

Rádioaktívne prvky, známe ako rádiofarmaceutiká, sa napriek populárnej mienke nevyužívajú len pri ožiarovaní pacientov. Sú rovnako prítomné aj pri liečbe chemoterapiou. Keď 69-ročnému Američanovi v roku 2017 diagnostikovali neuroendokrinný nádor pankreasu, muž začal podstupovať liečbu lutéciom, ktoré sa v tele zameriava špecificky na boj proti rakovinovým bunkám.

Pacientova liečba sa však nevydarila. Dva dni po jej začatí sa dostavili vedľajšie účinky vo forme nízkeho tlaku, a muža previezli do inej nemocnice, kde podľahol ochoreniu.

Američanov ošetrujúci lekár Nathan Yu hovorí, že nebol upovedomený o jeho úmrtí, a teda ani nestihol varovať pracovníkov krematória predtým, ako jeho telo prijali. Štát Arizona okrem toho nemá platné zákony, ktoré by zdravotným zariadeniam určovali povinnosť informovať zamestnancov krematória o riziku vystavenia radiácii.

Rádioaktívne prvky sa našli aj v moči zamestnancov

Kremácia pacienta, ktorý podstupoval liečbu pomocou nukleárnej medicíny, z jeho tela uvoľňuje rádiofarmaceutiká. Tie môžu byť následne vdýchnuté pracovníkmi krematória, alebo ostanú prítomné v okolitom prostredí.

Mesiac po kremácii sa na miesto vybrali lekári, ktorí pomocou detektoru odhalili stopy kontaminácie radiáciou na niektorých častiach zariadenia. Nebezpečné prvky sa tam ale nachádzali vo veľmi nízkych množstvách.

Neskôr kontrolovali aj zdravie prevádzkovateľa krematória. V jeho moči sa nenašli žiadne známky luténia, ale na druhej strane zaznamenali nepatrnú prítomnosť technecia, ktoré sa tiež využíva pri liečbe onkologických ochorení.

Podľa nedávnych prieskumov sa na svete liečilo pomocou nukleárnej medicíny už 40 miliónov ľudí. Autori štúdie z Arizony podotýkajú, že bezpečnostné protokoly sú zamerané predovšetkým na pacientov, a pri posmrtných procedúrach sa často zanedbávajú.

Ako ďalej hovorí doktor Yu, v tejto situácii pravdepodobne nedošlo k prekročeniu bezpečnostného limitu kontaktu s rádioaktívnymi prvkami za rok, ale vďaka štúdii sme sa zoznámili s mechanizmom kontaminácie, ktorému sa možno ľahko vyhnúť.