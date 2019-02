Foto: Lidl sťahuje z predaja potravinový výrobok, môže vyvolávať nežiaduce účinky

OĽaNO povedie do eurovolieb Matovič, mandát si však nepreberie

DNES - 11:26 Domáce

Matovič nevylúčil, že ak by májových voľbách dosiahol veľmi zlý výsledok, mohol by odísť aj z funkcie predsedu hnutia. Oznámil to na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.