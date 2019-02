Riešením D1 s tunelom Višňové sa bude budúci týždeň zaoberať vláda

Rezort dopravy budúci týždeň predloží na rokovanie vlády materiál o riešení úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Šéf rezortu dopravy priblížil, že vo štvrtok (28. 2.) vyprší termín aj pre dodávateľa, aj pre zhotoviteľa tohto úseku. „Dávam na budúci týždeň na vládu materiál, ktorý vláda musí odsúhlasiť, a v tom materiáli bude napísané, ako ďalej,“ opísal Érsek ďalší postup v prípade úseku D1 s tunelom Višňové. Ako dodal, zatiaľ sa k tomu viac vyjadrovať nemôže.

Pozitívne odozvy sú podľa neho v tomto prípade aj zo strany Únie. „Európska únia nám posvätila tú metódu, ktorou teraz ideme, ale vyjadrím sa k tomu budúci týždeň po vláde, keď materiál odsúhlasí,“ dodal Érsek.

O stave na tomto úseku diaľnic v stredu informoval aj premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Predseda vlády vyjadril ministrovi dopravy v tomto smere plnú podporu. „Samozrejme, mojou prioritou je dokončiť to čo najskôr, ale nerád by som predbiehal, lebo práve teraz sa uskutočňujú niektoré rokovania ešte v pozadí, je to otázka niekoľkých dní a budeme sa vám môcť veľmi jasne vyjadriť, ako ďalej budúci týždeň,“ poznamenal Pellegrini.