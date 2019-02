OĽaNO povedie do eurovolieb Matovič, mandát si však nepreberie

Matovič nevylúčil, že ak by májových voľbách dosiahol veľmi zlý výsledok, mohol by odísť aj z funkcie predsedu hnutia. Oznámil to na tlačovej konferencii v Národnej rade SR. Odmieta, že by si z eurovolieb robil osobné referendum.

Lídrom kandidačnej listiny OĽaNO v májových voľbách do Európskeho parlamentu je líder hnutia Igor Matovič. Ak by uspel, mandát si nepreberie. Pokiaľ nezíska aspoň 50.000 krúžkov, odíde z Národnej rady SR a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. „Kandidujem do europarlamentu preto, lebo by som chcel, aby sa naše hnutie pokúsilo zobudiť mysle ľudí, ktorí dnes rozhodujú o bezpečnostnej politike Únie. Mali by sme zabojovať o náš európsky dom. Urobme Európu opäť silnejšou, veľkou. Je načase urobiť z Európy svetovú veľmoc," vysvetlil Matovič. Tvrdí, že jeho kandidatúra nie je útekom do europarlamentu. Eurovoľby budú podľa neho referendom o Únii. Nie je za odchod z Únie ani z NATO. Líder OĽaNO chce bezpečnú Európu, preto treba podľa neho riešiť spoločnú bezpečnostnú politiku. K Rusku ani USA netreba podľa neho nekriticky vzhliadať. Matovič zdôraznil, že sú to jeho názory, viacerí v hnutí s nimi nesúhlasia. Kandidátov postaví OĽaNO 14, ostatných kandidátov eurokandidátky chce hnutie predstaviť koncom týždňa. Dvojkou má byť Michal Šipoš, trojkou Peter Pollák. Ďalšie mená Matovič nateraz nezverejnil. Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.