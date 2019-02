3 veci, ktoré bežne prehĺtame, no nemali by sme

Asi ste už v minulosti zachytili správy o tom, ako sa niekomu podarilo prehltnúť pero. Nad takýmto výkonom sa ozaj dá len pokrútiť hlavou, ale sami pritom nevieme, že aj my sa denne dopúšťame podobných kaskadérskych kúskov.

Doktor David Farcy, ktorý je predsedom Americkej akadémie pohotovostného lekárstva (American Academy of Emergency Medicine, AAEM) hovorí, že najviac cudzích telies zvyknú prehltnúť deti do 6 rokov, ktoré predmety v rukách často vkladajú do úst a nechtiac ich prehltnú.

U dospelých je to trochu inak. „Dospelí zvyčajne omylom prehltnú teleso, ktoré si pomýlia s jedlom.“ V 80-90 percentách prípadov u detí aj dospelých sa nechcený objekt vylúči z tela samostatne. V opačnom prípade sa tento predmet môže zmeniť na nebezpečného votrelca.

Ak sa vám niekedy stane, že nechtiac prehltnete nejedlú vec, najpravdepodobnejšie to bude niečo, čo sa nachádza blízko pri jedle. Tieto 3 veci dospelí prehĺtajú najčastejšie:

Špáradlá

Nedeje sa to bežne, ale ak sa to už raz stane, človek sa vystavuje obrovskému nebezpečenstvu. Lekári sa v takomto prípade bežne stretávajú s následným prepichnutím čriev, ktoré má neraz fatálne následky.

Štúdia z roku 2014, ktorá dokumentuje priebeh 136 prípadov prehltnutia špáradla, hovorí, že k prepichnutiu čriev dochádza v 79 percentách prípadov, a smrť nasleduje v 9 percentách prípadov. Pacienti sa musia podrobiť operačnému zákroku v 58 percentách prípadov. Poranenie čriev vedie k sepse (otrava krvi) alebo perionitíde (zápal podbrušnice), následkom ktorých je mnoho ráz smrť.

Pri hľadaní špáradla v tráviacej sústave často nepomáha ani vyšetrenie pomocou CT. Lekári by preto mali hľadať iné spôsoby diagnostikovania problému.

Rybie kosti

Chrumkavá fileta sa razom môže zmeniť na pohromu, keď okrem mäsa prehltneme aj kosť. Problémy s prehltnutím rybej kosti majú najmä Aziati, ktorí konzumujú najvyšší počet rýb na svete.

V porovnaní s kosťami z iných druhov mäsa, rybie kosti najčastejšie spôsobujú krvácanie a/alebo perforáciu (prederavenie), a z tohto dôvodu by sme ich mali dostať z tela do 24 hodín od prehltnutia.

Doktor Richard Honaker hovorí o ďalších závažných zdravotných problémoch pri prehltnutí kosti: „Prehltnutie rybej alebo kuracej kosti môže viesť k závažným následkom, pretože ľavá predsieň srdca sa nachádza priamo pred pažerákom, a ostrý predmet by ju mohol prederaviť.“

Výsledok prehltnutia rybej kosti záleží od niekoľkých faktorov, ako je veľkosť kosti, miesto, kde sa zasekne a koľko času ubehne, odkedy sa na tomto mieste zasekla. Najväčšie riziko vzniká pri prehltnutí kostí nad 3 centimetre. Ak sa vám nepodarí vylúčiť kosť z tela samostatne, je možné, že budete musieť absolvovať endoskopický zákrok.

Kovové vlákna

V roku 2016 vyšla v žurnále Otolaryngology-Head and Neck Surgery štúdia, podľa ktorej pomerne často dochádza k prehltnutiu kovových vlákien z kefy na čistenie grilu. Len v Spojených štátoch s týmto problémom navštívilo pohotovosť 1698 ľudí medzi rokmi 2002 až 2014.

Otolaringológovia čelia pri odstraňovaní vlákien z drôtenej kefy nemalej výzve. Ide o pomerne drobné cudzie teleso, ktoré má tendenciu zamotať sa v okolitých tkanivách.

Lekári často čelia problému pri zobrazení a odstránení kovových vlákien neinvazívnym spôsobom. Pacient musí počítať s tým, že bude musieť podstúpiť kompletný operačný zákrok. Výrobcovia grilov preto upozorňujú, aby ste si kefu na čistenie grilu menili minimálne raz za rok, čím zabránite nadmernému vypadávaniu vlákien.