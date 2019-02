Trump: Severná Kórea by si mala brať Vietnam ako príklad

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Vietnam je dobrým príkladom pre Severnú Kóreu, čo sa týka hospodárskeho rozvoja. Šéf Bieleho domu to vyhlásil v Hanoji na stretnutí s vietnamským prezidentom Nguyenom Phuom Trongom pred svojou druhou schôdzkou so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Americký prezident sa predtým na Twitteri vyjadril, že Severná Kórea má ekonomický potenciál, aký v dejinách dosiaľ takmer nemal obdobu, ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní. „Potenciál je ÚCHVATNÝ, skvelá príležitosť, takmer ako žiadna iná v histórii, pre môjho priateľa Kim Čong-una,“ napísal len niekoľko hodín pred tým, ako sa mal vo vietnamskom hlavnom meste stretnúť s Kimom.

Vo svojom príspevku okrem toho Trump vychválil Vietnam, ktorý podľa jeho slov prosperuje „ako len máloktoré miesto“ na svete, a dodal, že „Severná Kórea by na tom bola rovnako, a to veľmi skoro, ak by pristúpila k denuklearizácii“, cituje ho agentúra DPA.

Trump aj Kim dorazili do Hanoja v utorok. Na stredu majú naplánované rozhovory medzi štyrmi očami a následne spoločnú večeru. Vo štvrtok majú pokračovať v ďalších rozhovoroch o denuklearizácii Kórejského polostrova.

Trump s Kimom absolvovali svoj prvý, historický summit vlani v júni v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie lídrov USA a KĽDR. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiadal Pchjongjang. Veľmi všeobecne formulovaná dohoda však bezprostredne nepriniesla hmatateľné výsledky.