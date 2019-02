Toto ovocie je rovnako účinné ako lieky na tlak. Koľko ho musíte denne zjesť?

Konzumácia 200 gramov čučoriedok denne dokáže efektívne znížiť systolický krvný tlak, zistil nový výskum publikovaný vo vedeckom časopise The Journals of Gerontology: Series A. Ukázalo sa, že čučoriedky dokážu znížiť riziko srdcových ochorení o 20%. Konzumácia tohto ovocia môže byť rovnako účinná ako užívanie liekov na zníženie krvného tlaku.

V štúdii bolo 40 zdravých ľudí rozdelených do dvoch skupín. Jedna skupina dostala každý deň nápoj obsahujúci 200 gramov čučoriedok, druhá skupina dostala nápoj bez čučoriedok. Výsledky ukázali, že už po dvoch hodinách od konzumácie nápoja s čučoriedkami sa krvný tlak účastníkov znížil o 5 mmHg. Účinok pretrvával počas celých 40 dní štúdie.

Výskumníci zistili, že za prospešný účinok sú zodpovedné antioxidanty antokyaníny. Tie zlepšujú funkciu endotelových buniek, ktoré pôsobia ako bariéra medzi krvou a tkanivom tela. Tento antioxidant spôsobuje ružové, červené, fialové a modré zafarbenie niektorých druhov ovocia a zeleniny.

Prvá autorka štúdie Ana Rodriguez-Mateos povedala:

"Hoci je najlepšie zjesť celú čučoriedku, aby sme získali celkový prospech, naša štúdia zistila, že väčšinu účinkov možno vysvetliť antokyanínmi. Ak by zmeny, ktoré sme videli vo funkcii krvných ciev po každodennej konzumácii čučoriedok, pretrvávali po celý ľudský život, mohlo by to znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení až o 20%."