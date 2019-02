V Bratislave odstraňujú následky viacerých dopravných nehôd

Pomaly sa rozbieha kolóna po nehode za tunelom Sitina v smere do Stupavy. V kolóne na Moste Lafranconi sa vodiči zdržia už od Petržalky minimálne 30 minút. Kolóna sa podľa Stella centra začína tvoriť už od Prievozu, preto je lepšie použiť prejazd cez mesto, aj tam však treba rátať so zdržaním. Podľa hlásení vodičov je zablokovaný aj výjazd z nákupného strediska pri Moste SNP.

Ďalšiu nehodu odstraňujú na Račianskej ulici za Figarom, pred odbočkou na Riazanskú v smere od centra. Blokovaný je jeden jazdný pruh a hlásené je zdržanie do 15 minút.

Nehoda sa stala aj na Odborárskom námestí v smere do centra, kde treba rátať so zdržaním desať minút.

Situáciu Stella centrum neustále monitoruje a upravuje časy zdržaní.

Viaceré autobusové linky pre dopravnú nehodu na D2 meškajú

Pre vážnu dopravnú nehodu na diaľnici D2, v smere do Malaciek, premávajú bratislavské autobusové linky č. 21, 30, 37, 63 s meškaním do 30 minút a linka č. 92 do 60 minút. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej webovej stránke.

Linka č. 21 premáva v smere do Devínskej Novej Vsi cez Lamačskú cestu a Hodonínsku.