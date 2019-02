Lekárka varuje: Vo viacerých YouTube videách pre deti našli skryté návody k samovražde

Americká pediatrička varuje rodičov pred videami, ktoré sú voľne dostupné na YouTube a službe YouTube Kids a obsahujú skryté odkazy s návodmi, ako sa zabiť.

Free Hessová na svojom blogu PediMom informuje o videách, ktoré si v službe YouTube všimli viaceré matky. V jednom z nich sa počas záznamu videohry objaví na obrazovke muž, ktorý dáva pokyny, ako správne spáchať samovraždu. Scéna, ktorá bola vložená do záznamu obľúbenej hry Splatoon sa neskôr objavila aj v ďalších videách na stránkach YouTube a YouTube Kids.

Free Hessová z okresu Ocala v štáte Florida bloguje o týchto nebezpečných videách v snahe zabrániť ich ďalšiemu šíreniu. Ako uviedla v rozhovore pre Washington Post:

Jedno z videí obsahuje scénu s internetovou osobnosťou menom Filthy Frank, ktorá deťom vysvetľuje, že priečne rezanie žil je vhodné pre pútanie pozornosti a pozdĺžne rezanie prináša výsledky. Nie je jasné, prečo bol vložený do detských videí, ale zrejme ide o istú formu recesie.

This is a cartoon on @YouTube. At 4.44 secs a man is spliced in showing children how to properly slit their wrists. #thisisnotok #protectourkids #parentsdemandaction. Link to full video and to report in comments. pic.twitter.com/ur1xVpLoqR