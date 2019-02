Robert Fico vyzýva Andreja Kisku na televíznu diskusiu

Predseda Smeru-SD Robert Fico je pripravený okamžite vypovedať vo veci údajného vydierania prezidenta Andreja Kisku. Uviedol to na tlačovej konferencii v Bratislave. Fico naznačuje, že to nebol on, ale Kiska, kto sa pokúšal ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní. Expremiér tiež zopakoval, že Kiska klamal pri financovaní prezidentskej kampane. Trestné oznámenia na Kisku neplánuje. Je pripravený na verejnú televíznu diskusiu k financovaniu prezidentskej kampane.

Správu aktualizujeme.